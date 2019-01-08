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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın konserine katılmak istiyor (1) 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  AK Parti MKYK ve MYK sonrası düzenlenen basın açıklamasında konuştu

08 Ocak 2019 21:53

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  AK Parti MKYK ve MYK sonrası düzenlenen basın açıklamasında konuştu. Fazıl Say\'ın konser davetine ilişkin bir soru üzerine, \"Cumhurbaşkanımız Fazıl Say\'ın konserine katılmak istiyor. Cumhurbaşkanımızın programında bir sıkıntı olmadığı takdirde konsere olumlu karşılık vermeyi düşünüyorlar\" dedi. 

Çelik, 31 Ocak perşembe günü AK Parti\'nin manifestosunun açıklanacağı da bildirdi. 

Görüntü dökümü
-Çelik\'in açıklaması
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Kaan ULU /ANKARA (DHA) 

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