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"AK Parti seçmeninin kafası karışık yeni sistemin denetimsiz bir güç olduğunu düşünüyor"

"Seçmen hukuksuzluğu görüyor"

12 Mayıs 2018 14:52

Karar yazarı Elif Çakır,  AK Parti seçmeninin kafasının karışık olduğunu "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin denetimsiz bir güç olduğunu düşündüklerini" yazdı. Çakır, seçmen için, "15 Temmuz darbesi sonrası Türkiye’nin bekasını ilgilendiren FETÖ davasında oluşan hukuksuzlukları görüyor" dedi.

Çakır, "18 Nisan 1999 seçimlerinde nasıl bir tablo çıkmıştı ortaya..." başlığıyla yayımlanan yazısında, "AK Parti tabanı oyunu Erdoğan'a verirken parlamentoda tercihibi başka bir partiden yana kullanabilir" ifadesini kullandı. Çakır yazısının iligili bölümünde şunları yazdı:

24 Haziran’da 18 Nisan seçimlerindeki gibi bir tablo nasıl ortaya çıkar?
Türkiye uzunca bir süredir olağanüstü bir süreçten geçiyor.

Ve 24 Haziran seçimlerine gidilmesinin ana gerekçelerinden birisi “sistem değişikliği”.

16 Nisan Referandumu ile Türkiye’de yönetim olarak Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçti.

16 Nisan referandumunda dahi gidilen anayasa değişikliğini, sistem değişikliğini iyi anlatamayan AK Parti bugün hala Cumhurbaşkanlığına dair sistemin ne olduğunu kamuoyuna iyi anlatabilmiş değil.

Hal böyle iken, referandumdan bu yana gelişen hadiseler bugün referandumda evet oyu veren seçmenin “sistem hakkında” kafasında sorulara oluşturmaya başladı.

2002’den bu yana yaptığı icraatlardan ve AK Parti’nin 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbesi gibi karşı karşıya kaldığı antidemokratik kalkışmalardan dolayı destek ve hükümetteki çift başlılığın bitmesi için evet oyu veren AK Parti seçmeninin kafası karışık.

Çünkü, Cumhurbaşkanlığı Sistemin’in denetimsiz bir güç olduğunu düşünüyor.

15 Temmuz darbesi sonrası Türkiye’nin bekasını ilgilendiren FETÖ davasında oluşan hukuksuzlukları görüyor.

AK Parti’nin Cumhurbaşkanlığı Sistemini iyi anlatamaması sonucunda, AK Parti tabanı oyunu Erdoğan’a verirken, sistemde bir denge denetim oluşsun diye parlamentoda başka bir tercihte bulunabilir.

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