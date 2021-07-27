"AK Parti, seçim yasası konusunda MHP’nin itirazlarını da göz önünde tutarak bir çalışma yaptı, karar bu hafta"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP ile MHP arasında seçim yasalarıyla ilgili olarak yapılan görüşmeler hakkında, "Bu hafta sonuna kadar AK Parti ve MHP heyetlerinin bir araya gelerek karara bağlanması bekleniyor. Buna neden de seçim dönemine girilecek olması. Çünkü Anayasa gereği seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl içinde yapılacak bir seçimde uygulanamıyor. Eğer uzlaşı sağlanabilirse Ekim ayında kanun teklifinin TBMM’ye verilip, en geç Kasım başında çıkması amaçlanıyor. Bu aşamada olası görülmüyor ama 2022 Ekim sonu Kasım başından sonra yapılacak seçimde uygulanabilmesi için de bugünden tüm hazırlıkların yapılması gibi bir zorunluluk ortada duruyor…" dedi.

"Her ne kadar AK Parti içinden, 'Esnek daraltılmış bölgeleri 7 yerine 10 milletvekiline çıkaralım' önerisi geliyor olsa da MHP sıcak bakmıyor" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

Esnek daraltılmış bölge sisteminin parlamentoyu 2,5 partili yapıya dönüştüreceğini, Doğu ve Güneydoğu’da AK Parti ve HDP dışında hiçbir partinin vekil çıkarma şansını elde edemeyeceği kaygısı var. Ayrıca mevcut sistem, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Mersin gibi büyük kentlerde az oy alan partilere milletvekilli çıkarma şansı getiriyor. Örneğin, İstanbul 3 bölgeden oluşuyor ve her bir bölgeye 30-35 arası milletvekili düşüyor. D’Hont sistemi ile yapılan bölünme sonucu İstanbul’da yüzde 2,8 oya bir milletvekilliği düşüyor. Eğer 7 milletvekili ile bölgeler sınırlandırılırsa bu oran yüzde 14,2 oya bir milletvekilliğine yükselecek… Bu da yüksek oy alan partilerin, az oy alanlara hiç şans tanımayacağı anlamına geliyor. MHP, 'bu bizi sıkıntıya sokar' gerekçesiyle sıcak bakmıyor. Benzer şekilde AK Parti’nin il seçim kurulu başkanlarının en yaşlı üye yerine, YSK ve HSK’nın belirlediği kişilerden oluşmasına yönelik önerisi var; MHP buna da karşı çıkıyor, mevcut sistemin devamını istiyor.

MHP bu düşüncelerini TBMM kapanmadan önce AK Parti’ye iletmişti. AK Parti de bu sürede önerileri yeniden masaya yatırdı ve MHP ile uzlaşı yakalanabilecek yeni öneriler hazırladı. AK Parti’nin konuyla ilgili etkin isimlerinden biri, 'MHP’nin itirazlarını da göz önünde tutarak arkadaşlarımız bir çalışma yaptı' dedi. AK Parti’nin önerisinde yine daraltılmış bölge korunuyor; önceden belirlenen ve ilan edilen bölgelerde merdiven sistemi yöntemiyle, iki partinin tek ve çift rakamlı sıralara aday koyacağı ortak liste hakkı getiriyor. Tartışılan modele göre örneğin ilk sıra AK Parti’nin, ikinci sıra MHP’nin olacak. Bunun MHP’ye daha fazla avantaj getireceği görüşü savunuluyor; ancak MHP henüz olurunu vermiş değil."

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