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AK Parti seçim ve beyannamesini açıklıyor (1)

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısını gerçekleştireceği Ankara Spor Salonu, partililer tarafından dolduruldu

24 Mayıs 2018 17:19

AK Parti\'nin aday tanıtım toplantısını gerçekleştireceği Ankara Spor Salonu, partililer tarafından dolduruldu.
24 Haziran\'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimleri öncesi AK Parti, Seçim Beyannamesi ve Ankara\'da aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Ankara Spor Salonunda gerçekleşen toplantıya partililer yoğun ilgi gösterdi. Salona, \'Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye\', \'Yaparsa yine AK Parti yapar\', \'Siyaset gençleşiyor, Türkiye güçleniyor\', \'Demokrasi Kahramanları, Türkiye\'nin kadınları\', \'Vakit Türkiye Vakti\' pankartları asıldı.  Ayrıca salonda Erdoğan\'ın posterleri yer aldı. Salonu dolduran partililer çalınana müziklere Türk Bayrağı ve AK Parti bayraklarını sallayarak eşlik etti. Aday tanıtım toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca partisinin seçim beyannamesini açıklayacak.

Görüntü Dökümü:
-Salondan genel ve detay görüntüler 

Haber - Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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