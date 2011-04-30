-AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNA SES BOMBASI İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - AK Parti Sancaktepe seçim irtibat bürosuna ses bombası ve molotofkokteyli atıldı. Partinin, Sarıgazi Kemal Türker Mahallesi Atatürk Caddesindeki seçim irtibat bürosuna ses bombası ve molotofkokteyli atan kişiler, olay yerinden kaçtı. Saldırı sonucu binada yangın çıkarken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Kurtköy itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Bomba uzmanı ekipler, güvenlik şeridi çekilen binanın çevresinde inceleme yaptı. Vatandaşlardan alınan eşkal doğrultusunda bölgede araştırma yapan polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen iki kişiyi gözaltına alarak, Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine götürdü.