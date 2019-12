'AK Parti rüşvetle oy satın almaya çalışıyor'

T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Ağrı'da bir grup genç yanımıza geldi ve AK Parti İl Teşkilatınca görevlendirildiklerini, kapı kapı gezerek vatandaşların TC kimlik numarasını aldıklarını, 12 Eylül'de sandığa gitmeleri karşılığında 80 lira verileceğini anlattıklarını söylediler'' dedi.



Demirtaş, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, tutuklu bulanan parti üye ve yöneticilerinin 11 Ekim'de Diyarbakır'da yargılanmalarına başlanacağını, ancak bu yargılama için uygun bir salonun bile hazırlanmadığını söyledi. Demirtaş, bu durumun adil yargılamayı da olumsuz etkileyeceğini öne sürdü.



Demirtaş, geçen hafta Ankara Yenimahalle ilçe teşkilatı binasının açılışı sırasında ilçe başkanının aracının kundaklandığını, dün gece de evinin taşlandığını bildirdi. Faillerin henüz yakalanmadığını belirten Demirtaş, ''Hükümet, partimizin örgütlenmesini engelleyenlerle iş birliği içerisindedir. '' dedi.



Anayasa Mahkemesinin verdiği kısmi iptal kararına değinen Demirtaş, parlamentonun iradesine ipotek koymaya çalışan hiç bir vesayetçi anlayışı kabul etmediklerini ifade etti. Demirtaş, Anayasa Mahkemesinin bu kararının, Parlamentonun, halkın iradesine ipotek koyma anlamına geldiğini söyledi.





'O gün, AKP boykot edilecektir'



TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliği paketiyle ilgili çalışmalarda ''BDP yokmuş gibi davranıldığını'' iddia eden Demirtaş, değişiklikle ilgili önerilerinin de dikkate alınmadığını söyledi. Parti olarak referandumu boykot edeceklerini belirten Demirtaş, ''Bu paketi boykot edecek olanlar, 'evet' ya da 'hayır' diyecek olanlardan daha fazla olacak'' dedi.



Çoğunluğun, yeni Anayasa yapılması için demokratik baskısının her zamankinden fazla olacağını iddia eden Demirtaş, şunları söyledi:



''AKP, darbe Anayasası'nın ömrünü uzatarak toplumu kandırmaya çalışıyor. O gün sandığa gitmeyecek olanların hepsi, bu ülkede özgürlük, demokrasi ve barış isteyenler olacak. Türkiye'nin her yerinde o gün AKP boykot edilecektir. 'Ne Kenan Evren ne de Tayyip Erdoğan Anayasası. Biz halkın Anayasası'nı istiyoruz' denilecektir.''



AKP'nin de referandumda boykot edilecekleri yönünde endişelerinin bulunduğunu iddia eden Demirtaş, ''Ağrı'da bir grup genç yanımıza geldi ve AK Parti İl Teşkilatınca görevlendirildiklerini, kapı kapı gezerek vatandaşların TC kimlik numarasını aldıklarını, 12 Eylül'de sandığa gitmeleri karşılığında 80 lira verileceğini anlattıklarını söylediler. Referandumda boykot sancısı tutan AKP, sandığa gideceklere rüşvet teklif ediyor. Her oy kullanana rüşvet dağıtacaklarmış'' diye konuştu.