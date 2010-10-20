-AK PARTİ: PARLAMENTER REJİME MÜDAHALE ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - AK Parti Grup Başkanlığından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasının ''Parlamenter demokratik rejime açık bir müdahale niteliğinde'' olduğu belirtildi. AK Parti Grup Başkanlığında yapılan yazılı açıklamada, şunları kaydedildi: ''Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) siyasi parti grupları arasında temas ve görüşmeler sürerken, aynı konuda ve eşzamanlı olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görüşmelerin içeriğini hedef alan ve kuvvetler ayrılığını yok sayan açıklaması parlamenter demokratik rejime açık bir müdahale niteliğindedir. Bir demokratik toplumda, kişilerin, kurumların veya toplumsal grupların siyaset müessesinden hak ve özgürlük talebinde bulunmaları, bu taleplerin toplumun her kesiminde tartışmaya açılması ve siyaset kurumunun gündeminde yer alması demokratik bir hukuk devleti anlayışının gereğidir. Bu taleplere olumlu veya olumsuz cevap verecek ve kural koyacak olan kurum yasama yetkisini elinde bulunduran TBMM'dir. Yargı yetkisini kullananların görevi kanun koymak değil, TBMM tarafından kabul edilen yasaları uygulamaktır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önleyici bir yargısal yetkiye sahip değildir. Yüksek yargıda güçlü pozisyonlara aday konumunda bulunanların kendilerine destek sağlamak üzere TBMM'yi ve siyaset kurumunu hedef alan açıklamalar yapmaları kabul edilemez. Hiçbir kişi, organ veya makam TBMM'ye emir ve talimat veremez.''