-AK PARTİ OY ORANINI ARTIRARAK İKTİDARINI KORUDU TBMM (A.A) - 13.06.2011 - AK Parti, kuruluşundan bu yana katıldığı üçüncü genel seçimden de birinci parti olarak çıktı ve iktidarını korudu. AK Parti, kuruluşundan birkaç ay sonra girdiği ilk genel seçimde yüzde 34'lük oranla tek başına iktidara geldi ve bundan sonra girdiği iki seçimde de bu durumu sürdürdü. AK Parti'nin oy oranı bu seçim dönemlerinde artmasına karşın çıkardığı milletvekili sayısı daha az oldu. CHP ise Meclis dışı kaldığı 1999 seçimlerinden sonra girdiği genel seçimlerde anamuhalefet konumunu korudu. CHP'nin oy oranı da önceki seçime göre arttı. MHP de TBMM dışında kaldığı 2002 seçimleri dışında seçmenlerden 5 milyon civarında bir oy almayı başardı. BDP ise bağımsız adaylarla seçime katıldı. BDP'nin desteklediği bağımsız adaylardan 36'si seçilmeyi başardı. İlk kez bir genel seçime katılan Halkın Sesi Partisi (HAS Parti), Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) ve Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP) ise yüzde 1'lik oy oranının altında kaldı. Yüzde 10'luk seçim barajını aşanlar dışındaki siyasi partilerden sadece Saadet Partisi, yüzde 1'lik oy oranının üzerine çıkabildi. 12 Haziran seçimine katılım oranı, yüzde 87.4 olarak gerçekleşti. Bu oran, 1999 seçiminde yüzde 87.1 idi. 1999-2011 yılları arasında yapılan genel seçimler ve partilerin durumları şöyle: /* S E Ç İ M İ N Y A P I L D I Ğ I Y I L L A R BİLGİLER 1999 2002 2007 2011 ------------------ ---------- ---------- ---------- ----------- Nüfus 66.350.000 69.302.000 70.586.256 73.722.988 Seçmen sayısı 37.495.217 41.407.027 42.799.303 50.086.601 Seçmen/nüfus oranı 56,5 59,7 60,6 68,0 Kullanılan oy 32.656.070 32.768.161 36.056.293 43.822.418 Katılım oranı (%) 87,1 79,1 84,2 87,4 Toplam geçerli oy 31.184.496 31.528.783 35.049.691 42.836.420 Toplam milletvekili 550 550 550 550 PARTİ VE BAĞIMSIZLAR -AK Parti Oy - 10.808.229 16.327.291 21.344.013 Oy oranı - 34,3 46,6 49.8 Milletvekili - 363 341 326 -DP Oy 92.093 - 1.898.873 287.467 Oy oranı 0,3 - 5,4 0.6 Milletvekili - - - - -CHP Oy 2.716.094 6.113.352 7.317.808 11.112.121 Oy oranı 8,7 19,4 20,9 25.9 Milletvekili - 178 112 135 -EMEP Oy 51.756 - 26.292 31.795 Oy oranı 0,2 - 0,1 0.7 Milletvekili - - - - -Millet Partisi Oy 79.370 68.271 - 62.227 Oy oranı 0,3 0,2 - 0.1 Milletvekili - - - - -LDP Oy 127.174 89.331 35.364 15.515 Oy oranı 0,4 0,3 0,1 0.03 Milletvekili - - - - -Saadet Partisi Oy - 785.489 820.289 541.975 Oy oranı - 2,5 2,3 1.2 Milletvekili - - - - -HEPAR Oy - - - 124.709 Oy oranı - - - 0.2 Milletvekili - - - - -HAS Parti Oy - - - 332.809 Oy oranı - - - 0.7 Milletvekili - - - - -MHP Oy 5.606.583 2.635.787 5.001.869 5.563.888 Oy oranı 18,0 8,4 14,3 12.9 Milletvekili 129 - 70 * 53 -DYP Oy 3.745.417 3.008.942 - 65.788 Oy oranı 12,0 9,5 - 0.1 Milletvekili 85 - - - -TKP Oy - 59.180 79.258 64.37 Oy oranı - 0,2 0,2 0.1 Milletvekili - - - - -MMP Oy - - - 38.717 Oy oranı - - - 0.09 Milletvekili - - - - -BBP (1) Oy 456.353 322.093 - 322.681 Oy oranı 1,5 1,0 - 0.7 Milletvekili - - - -DSP (2) Oy 6.919.670 384.009 - 108.607 Oy oranı 22,2 1,2 - 0.2 Milletvekili 136 - - - -BAĞIMSIZLAR Oy 270.265 314.251 1.835.486 2.818.071 Oy oranı 0,9 1,0 5,2 6.5 Milletvekili 3 9 26 36 */ (1) BBP, 2007 seçimine bağımsız adaylarla katıldı. (2) DSP, 2007 seçiminde CHP listelerinden aday gösterdi. ( *) MHP'den seçilen bir milletvekili mazbatasını almadan trafik kazasında öldü.