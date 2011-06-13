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Politika

AK PARTİ OY ORANINI ARTIRARAK İKTİDARINI KORUDU TBMM (A.A)

13 Haziran 2011 18:46

-AK PARTİ OY ORANINI ARTIRARAK İKTİDARINI KORUDU TBMM (A.A) - 13.06.2011 - AK Parti, kuruluşundan bu yana katıldığı üçüncü genel seçimden de birinci parti olarak çıktı ve iktidarını korudu.  AK Parti, kuruluşundan birkaç ay sonra girdiği ilk genel seçimde yüzde 34'lük oranla tek başına iktidara geldi ve bundan sonra girdiği iki seçimde de bu durumu sürdürdü. AK Parti'nin oy oranı bu seçim dönemlerinde artmasına karşın çıkardığı milletvekili sayısı daha az oldu.  CHP ise Meclis dışı kaldığı 1999 seçimlerinden sonra girdiği genel seçimlerde anamuhalefet konumunu korudu. CHP'nin oy oranı da önceki seçime göre arttı. MHP de TBMM dışında kaldığı 2002 seçimleri dışında seçmenlerden 5 milyon civarında bir oy almayı başardı.  BDP ise bağımsız adaylarla seçime katıldı. BDP'nin desteklediği bağımsız adaylardan 36'si seçilmeyi başardı.  İlk kez bir genel seçime katılan Halkın Sesi Partisi (HAS Parti), Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) ve Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP) ise yüzde 1'lik oy oranının altında kaldı. Yüzde 10'luk seçim barajını aşanlar dışındaki siyasi partilerden sadece Saadet Partisi, yüzde 1'lik oy oranının üzerine çıkabildi.  12 Haziran seçimine katılım oranı, yüzde 87.4 olarak gerçekleşti. Bu oran, 1999 seçiminde yüzde 87.1 idi.   1999-2011 yılları arasında yapılan genel seçimler ve partilerin durumları şöyle: /*                         S E Ç İ M İ N   Y A P I L D I Ğ I   Y I L L A R  BİLGİLER                   1999        2002        2007        2011 ------------------      ----------  ----------  ----------  -----------  Nüfus                   66.350.000  69.302.000  70.586.256  73.722.988 Seçmen sayısı           37.495.217  41.407.027  42.799.303  50.086.601 Seçmen/nüfus oranı            56,5        59,7        60,6        68,0 Kullanılan oy           32.656.070  32.768.161  36.056.293  43.822.418 Katılım oranı (%)             87,1        79,1        84,2        87,4 Toplam geçerli oy       31.184.496  31.528.783  35.049.691  42.836.420 Toplam milletvekili            550         550          550         550 PARTİ VE BAĞIMSIZLAR -AK Parti        Oy             -   10.808.229  16.327.291  21.344.013                 Oy oranı            -         34,3        46,6        49.8         Milletvekili            -          363         341         326 -DP              Oy         92.093           -   1.898.873     287.467              Oy oranı            0,3           -         5,4         0.6        Milletvekili              -           -           -           - -CHP             Oy      2.716.094   6.113.352   7.317.808  11.112.121            Oy oranı            8,7        19,4        20,9        25.9        Milletvekili              -         178         112         135 -EMEP            Oy         51.756           -      26.292      31.795            Oy oranı            0,2           -         0,1         0.7        Milletvekili              -           -           -           - -Millet Partisi  Oy         79.370      68.271           -      62.227            Oy oranı            0,3         0,2           -         0.1        Milletvekili              -           -           -           - -LDP             Oy        127.174      89.331      35.364      15.515            Oy oranı            0,4         0,3         0,1        0.03        Milletvekili              -           -           -           - -Saadet Partisi  Oy              -     785.489     820.289     541.975              Oy oranı              -         2,5         2,3         1.2        Milletvekili              -           -           -           - -HEPAR            Oy              -           -           -     124.709            Oy oranı              -           -           -         0.2         Milletvekili              -           -           -           -  -HAS Parti           Oy               -           -           -     332.809            Oy oranı              -           -           -         0.7        Milletvekili              -           -           -           - -MHP             Oy      5.606.583   2.635.787   5.001.869    5.563.888            Oy oranı           18,0         8,4        14,3         12.9          Milletvekili            129           -          70 *        53 -DYP             Oy      3.745.417   3.008.942           -       65.788              Oy oranı           12,0         9,5           -          0.1          Milletvekili             85           -           -            - -TKP             Oy              -      59.180      79.258        64.37            Oy oranı              -         0,2         0,2          0.1        Milletvekili              -           -           -            - -MMP             Oy               -           -           -       38.717           Oy oranı               -           -           -         0.09       Milletvekili               -           -           -            - -BBP (1)          Oy        456.353     322.093           -      322.681              Oy oranı            1,5         1,0           -          0.7          Milletvekili              -           -           - -DSP   (2)         Oy      6.919.670     384.009           -      108.607            Oy oranı           22,2         1,2           -          0.2        Milletvekili            136           -           -            -                  -BAĞIMSIZLAR     Oy        270.265     314.251   1.835.486    2.818.071               Oy oranı            0,9         1,0         5,2          6.5        Milletvekili              3           9          26           36 */                               (1) BBP, 2007 seçimine bağımsız adaylarla katıldı.  (2) DSP, 2007 seçiminde CHP listelerinden aday gösterdi.  ( *) MHP'den seçilen bir milletvekili mazbatasını almadan trafik kazasında öldü.

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