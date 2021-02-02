Gazeteci Mustafa Yılmaz: Saadet Partisi camiasında hiçbir kafa karışıklığı yok

Gazeteci Mustafa Yılmaz, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine rağmen Cumhur İttifakı’na karşı net bir duruşunun olduğunu söyledi. Aynı zamanda Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun danışmanı olan Yılmaz, "Saadet Partisi camiasında hiçbir kafa karışıklığı yok" dedi.

"Saadet Partisi’nin muhalefeti kurumsal bir muhalefettir, Temel Beyi alın başkasını koyun farklı bir sonuç çıkmaz, başka bir şey söylenmez" diyen Yılmaz, "Temel Bey olduğu için böyle muhalefet yapılıyor değil, Necmettin Erbakan genel başkanı iken söylediklerini söylesek bu programı yapma şansımız olmaz, kapatılırsınız" dedi.

Semra Topçu’nun Youtube kanalında, Erdoğan’ın Asiltürk ziyaretini “nezaketsiz” olarak nitelendiren gazeteci Yılmaz partide bir kafa karışıklığının olmadığını da şöyle ifade etti:

“Görüşmelerde sıkıntı yok, görüşülsün. Kanaat önderleriyle görüşülsün, 18 yıl sonra TRT’de Erbakan belgeseli gündeme geldi. AKP ne hesaplıyorsa hesaplasın, agresifleşebilir, meşru zeminde olduktan sonra sıkıntı değil. Saadet Partisi camiasında hiçbir kafa karışıklığı yok. İktidara yakın bazı gazeteciler televizyon programlarına çıkıp sanki Saadet Partisi’nde tartışma yaşanıyormuş gibi konuşuyor. Algı yaratıyorlar. Bu anlamda hiçbir tartışma, problem yok. Necmettin Erbakan genel başkanken ne diyorsa Temel Bey de aynısını devam ettiriyor. Hiçbir problem yok…”