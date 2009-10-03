AK Parti MKYK'ya 13 kadın seçildi

AK Parti 3. Olağan Büyük Kongresi çalışmalarını tamamladı.

AK Parti'nin, ASKİ Spor Salonu'nda yapılan 3. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) üyelikleri için seçim yapıldı.

MKYK üyeliğine seçilen 50 kişi ve aldıkları oy sayıları şöyle:

''Abdulkadir Aksu (1216), Agah Kafkas (1196), Ahmet Davutoğlu (1243), Ahmet Edip Uğur (1238), Ali Babacan (1242), Asuman Erdoğan (1237), Ayşe Böhürler (1217), Ayşe Türkmenoğlu (1220), Beşir Atalay (1239), Bülent Arınç (1243), Bülent Gedikli (1241), Cemal Yılmazdemir (1223), Cemil Çiçek (1231), Çiğdem Özkal (1240), Edibe Sözen (1234), Ekrem Erdem (1241), Emine Çift (1240), Fatma Selma Kotan (1230), Haluk İpek (1181), Hasan Ali Çelik (1242), Hayati Yazıcı (1232), Hüseyin Çelik (1229), Hüseyin Tanrıverdi (1214), İdris Naim Şahin (1221), Kürşad Tüzmen (1234), Lale Ersoy (1242), Lokman Ayva (1242), Said Yazıcıoğlu (1241), Mahir Ünal (1242), Mazhar Bağlı (1234), Mehmet Müezzinoğlu (1231), Mehmet Oymak (1239), Mutlu Alkan Kütüklüoğlu (1231), Muzaffer Gülyurt (1241), Necati Çetinkaya (1216), Necdet Budak (1242), Necla Hattapoğlu (1241), Nükhet Hotar (1229), Orhan Yeğin (1240), Ömer Çelik (1232), Öznur Çalık (1233), Reha Denemeç (1240), Sadık Badak (1239), Salih Kapusuz (1235), Sema Özdemir (1240), Suat Kınıklıoğlu (1237), Şükrü Ayalan (1228), Tevhit Karakaya (1237), Zelkif Kazdal (1235), Zeynep Karahan Uslu (1237).''

Kongrede, MKYK'nın 17 üyesi değişti. Yeni üyeler, Ahmet Davutoğlu, Asuman Erdoğan, Ayşe Türkmenoğlu, Bülent Arınç, Emine Çift, Fatma Salma Kotan, Hüseyin Çelik, Kürşad Tüzmen, Mahir Ünal, Mazhar Bağlı, Mehmet Müezzinoğlu, Mehmet Oymak, Mutlu Alkan Kütüklüoğlu, Sadık Badak, Salih Kapusuz, Suat Kınıklıoğlu ve Zeynep Karahan Uslu oldu.

Eski üyeler Ahmet İnal, Ahmet Yaşar, Akif Gülle, Ali Osman Sali, Egemen Bağış, Fatma Şahin, Güldal Akşit, Hasan Anğı, Hasan Murat Mercan, Mehmet Altan Karapaşaoğlu, Mehmet Ceylan, Mehmet Güner, Nazım Ekren, Nihat Ergün, Sebahattin Cevheri, Semiha Öyüş ve Serap Yaşar yeni MKYK listesinde yer almadı.

MKYK'nın 50 üyesinden 13'ünü kadınlar oluşturuyor.

AK Parti 3. Olağan Büyük Kongresi'nde, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu (GMPDHK) da belli oldu.

MDK'ya Cüneyt Yüksel, Enver Yılmaz, Feyzullah Kıyıklık, Hakkı Köylü, Mehmet Ali Bulut, Meral Kirişçioğlu, Muammer Kakı, Mustafa Ünal, Sait Açba, Semiha Öyüş ve Serap Yaşar seçildi.

GMPDHK'da ise Mehmet Sağlam, Nur Doğan Topaloğlu ve Sami Güçlü'den oluştu.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, kullanılan bin 363 oyun bin 362'sini alarak genel başkanlığa yeniden seçilirken, bir oy da geçersiz sayılmıştı.

Yetkili organlar için yapılan seçimin ardından kongre çalışmaları tamamlandı.