-AK PARTİ MKYK'DA SEÇİMLE İLGİLİ KARARLAR ALINDI ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, 24. Dönem milletvekilliği seçimleri ile ilgili olarak bir dizi karar aldıklarını belirterek, aday adaylık başvurularının bugün başlayacağını ve 14 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de sona ereceğini bildirdi. Çelik, Parti Genel Merkezi'nde yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, alınan kararları açıkladı. ''Merkez Karar Yönetim Kurulumuz, olağanüstü bir toplantı yapmıştır. Tek gündem maddesi 12 Haziran'da yapılacak 24. Dönem Milletvekilliği Seçimleri olmuştur'' diyen Çelik, toplantıda özellikle seçimlerle ilgili AK Parti'yi ilgilendiren bir dizi karar alındığını belirtti. Kararlar hakkında bilgi veren Çelik, birinci olarak tüm seçim çevrelerinde AK Parti'nin seçime iştirak etmesinin, parti adaylarının tespiti ve sıralamasında merkez yoklama usulünün uygulanmasının kararlaştırıldığını ifade etti. İkinci olarak aday adaylık başvurularının bugün başlamasının karara bağlandığını bildiren Çelik, başvuruların 14 Mart Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar süreceğini söyledi. Üçüncü olarak ise milletvekilliği aday adaylığı başvurularının doğrudan Genel Merkezdeki ilgili birime veya il başkanlıklarına bizzat yapılmasına karar verildiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti: ''Dördüncü olarak milletvekilleri aday adaylarından alınacak özel aidat miktarlarının erkek adaylar için 3 bin Türk lirası, kadın aday adayları içinse bin 500 Türk lirası olmasına ve engellilik hallerini belirleyen aday adaylarından ise hiçbir ücret alınmamasına karar verildi. Beşinci olarak tüm seçim çevrelerinde milletvekili aday listelerinin belirlenmesine, aday listelerindeki eksikliklerin tamamlanmasına veya aday listelerinde boşalma olması halinde boşalan sıranın doldurulmasına dair Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna ait yetkinin tüzüğümüzün 152. maddesi uyarınca Merkez Yürütme Kuruluna devredilmesine, Altıncı olarak Yüksek Seçim Kurulunca yayımlanacak seçim takvimi kapsamında ve genel olarak seçimle ilgili konularda Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun yetkisine giren tüm iş ve işlemler hakkında karar alma yetkisinin tüzüğümüzün 152. maddesi gereğince Merkez Yürütme Kuruluna devredilmesine, Yedinci olarak da Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen seçim takviminde belirlenen seçim iş ve işlemleriyle ilgili olarak partimiz adına yapılacak tüm bildirimleri ve diğer işlemleri birlikte veya ayrı ayrı yapmak üzere Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı ile Genel Sekreterliğin yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.'' -GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILACAK- Çelik, 8 Mart Salı günü saat 13.00'te Genel Merkez'deki Büyük Toplantı Salonu'nda, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yapılacağını da duyurdu. Toplantıya, il başkanlarının, il kadın kolları, il gençlik kolları, il belediye ile il genel meclisi başkanlarının katılacağını belirten Çelik, ''Onlarla da bu aday adaylığı süreci ve seçimlerle ilgili çalışmalar paylaşılacaktır'' dedi.