AKP MKYK'da tartışıldı: Osman Öcalan'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek mi?

Koronavirüs tedavisi gördüğü Erbil'de yaşamını yitiren PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın cenazesinin ne yapılacağı AKP MKYK toplantısında gündeme geldi.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, MKYK toplantısında bir milletvekili ailenin cenazenin Türkiye’ye getirilmesi yönünde talebi olduğunu hatırlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Bu konuyu değerlendirdik, bürokratlar getirilmemesinin doğru olacağını söylüyor” dedi.

Bunun üzerine söz alan bazı MKYK üyeleri, cenazenin getirilmesinin daha doğru olacağını, Osman Öcalan’ın son dönemde PKK tarafından hain ilan edildiğini, Kürtlere mesaj vermesi için TRT ekranlarına çıkarıldığını dile getirdi. Bazı MKYK üyeleri de “Abdullah Öcalan’ı ne yapacağız, ölünce buraya gömülmeyecek mi?” diye sordu. Konunun değerlendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bürokratların kararına göre hareket etmeyelim. Siyasi olarak kendi aramızda bir değerlendirme yapıp, ona göre karar verelim” diyerek konuyu kapattı.

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Osman Öcalan kimdir?

1958 Şanlıurfa doğumlu olan Osman Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra PKK'ya katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın sözde kumandan muavini oldu. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedildi.

1994 yılında bir PKK'lı ile evlenmek için ayrıldı. Daha sonra tekrar PKK'ya katılan Öcalan, 2004 yılında örgütten tekrar ayrıldı.

TRT Kurdi'ye çıkması tartışma yaratmıştı

Öcalan'ın TRT Kurdi'de 2019 İstanbul ara yerel seçimini değerlendirmesi tartışma konusu olmuştu.

Osman Öcalan, Abdullah Öcalan’ın mektubunu ve İstanbul seçimi ile ilgili görüşlerini TRT Kurdi'den aktarmıştı. Osman Öcalan, “Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Elinden geldiğince Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı. Kürtler için CHP’nin hiçbir projesi yoktur” demişti.

Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkmasına muhalefet cephesinden tepkiler gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında “Abdullah Öcalan’ın kardeşi, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın TRT Kurdi’ye çıkması” sorusunu ise şöyle yanıtlamıştı.

“Doğrusu ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT’ye müracaat etmiş ve TRT Kurdi de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT’deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımızın da bu hassasiyet içinde adım attıklarına inanıyorum çünkü bu konularda kendilerine güveniyorum. TRT Kurdi’yi kurarken kimse bize niye TRT Kurdi’yi kurdunuz demedi. TRT’yi yönetenler bütün hassasiyetleri göz önünde bulundurarak bu tür adımları atar, TRT Kurdi’nin reytingini nasıl yükselteceğini de düşünür, ülkeye nasıl faydalı olacağını da düşünr, buna göre de adımlarını atmıştır.”