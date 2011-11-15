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Politika

AK Parti milletvekillerinden Van'a 417 bin TL yardım TBMM (A.A)

15 Kasım 2011 12:32

-AK Parti milletvekillerinden Van'a 417 bin TL yardım TBMM (A.A) - 15.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu AK Parti milletvekilleri, Van depremi için 417 bin TL topladı. AK Parti Grup Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 23 Ekim'de Van'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşların yaralarının bir an önce sarılması amacıyla, Başbakan Erdoğan'ın aynı gün bakanlarla beraber bölgeye giderek devletin tüm imkanlarını seferber etmesi ve ülke genelinde yardım kampanyası başlatmasının Hükümetin bu konudaki duyarlılığını ortaya koyduğu kaydedildi. İçinde bulunduğu çetin kış şartlarında depremzede vatandaşların sıkıntılarını hafifletmek ve kalıcı konutların yapımında ve diğer ihtiyaçların karşılanması amacı ile başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulunmak üzere AK Parti Grup Başkanlığınca açılan ''Van depremi yardım kampanyası'' hesabına Başbakan Erdoğan ve AK Parti milletvekillerinin 417 bin 826 TL yatırdığı bildirildi.

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