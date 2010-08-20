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Politika

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİNDEN PAKİSTAN'A YARDIM TBMM (A.A)

20 Ağustos 2010 20:55

-AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİNDEN PAKİSTAN'A YARDIM TBMM (A.A) - 20.08.2010 - AK Parti milletvekilleri, Pakistan'daki sel felaketinden etkilenenlere yardımda bulunacak. Yardım miktarı 500'er TL'den aşağı olmayacak. AK Parti Grup Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AA'ya yaptığı açıklamada, Pakistan'daki sel felaketine maruz kalan insanların büyük bir açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve ''bir insanlık dramının'' yaşandığını ifade etti. Bahçekapılı, şöyle devam etti: ''Başbakanımızın çağrısı üzerine milletvekilleri olarak kampanya başlattık. Elbette ki insani olarak bireysel yardımlarımız da söz konusu olabilir, ama milletvekili titrimizle grubumuzda bulunan bütün milletvekillerinden en az 500 TL olmak üzere bu kampanyayı açtık. Bugün hepsine mesaj gönderdik. Yardımlar, Sayın Başbakanımızın açmış olduğu Başbakanlık hesabına yatırılacak. Bütün milletvekili arkadaşlarımızın son derece duyarlı davranacağına ve alt sınırın üstünde yardımda bulunacağına inanıyorum. Biz, alt sınırı çizdik. Böyle işlerde mecburiyet olmaz ama bütün milletvekillerinin insani ve vicdani bir borç olarak kendilerini mecbur tutacaklarına şimdiden inanıyorum.''

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