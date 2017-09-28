Ak Parti Milletvekili Murat Demir: “BAKAF bölge açısından bir milattır”

İstanbul, 28 Eylül (DHA) TÜRKİYE’NİN ilk bölgesel fuarı BAKAF\'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından onaylanmasının ardından açıklama yapan Ak Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “Türkiye’nin ekonomisinin hız kazanmasının önüne geçilemeyeceğinin işareti olan BAKAF, bölgemiz açısından bir milat anlamına geliyor\" dedi.

27-30 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleşecek olan Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’nın (BAKAF) büyük önem taşıdığını belirten Milletvekili Murat Demir, “Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak’ın yer aldığı 8 ili kapsayan fuar, bölgeye ciddi kazanımlar getirecektir. Yerel dinamikleri harekete geçirecek bu fuarı aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın işaret ettiği reel ekonomiyi sürdürülebilir şekilde canlandırmak için atılan önemli bir adım olarak görüyorum” diye konuştu.

\"Hükümetimizin yaptığı çalışmalar Batı Karadeniz’e müthiş bir açılım ve farkındalık getirdi\"

Bölgeye olan yatırım ağının Ak Parti ile arttığına dikkat çeken Milletvekili Demir, “Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarımız bölgede ciddi çalışmalara imza atmış bulunuyor. Alt yapı ve üst yapı ile ilgili hükümetimizin yaptığı çalışmalar Batı Karadeniz’e müthiş bir açılım ve farkındalık getirdi. Bu zamana kadar yapılan tüm bu girişimlerin daha etkin duyurulması ve bölgeye olan ilginin daha da artması için Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’nın en önemli adres olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

\"BAKAF’ın bölgemiz açısından bir milattır\"

BAKAF’ın yerel ekonomiyi canlandıracak yeni bir soluk olmasının yanı sıra ülke dışında da büyük etki bırakacağını vurgulayan Demir, “Batı Karadeniz Bölgesi, turizm başta olmak üzere madencilik, KOBİ ve tarım hayvancılık açısından hamle yapılabilecek potansiyele sahip. Ancak bu değerleri tek bir çatı altında, böylesi güzel koordine edilmiş ve düşünülmüş bir fuar organizasyonu ile etkisi daha güçlü olacak şekilde bir araya getirmek olağanüstü bir başarı olacaktır. Her biri farklı değerler üreten bölge sanayisi ve iş adamlarımızın, bu fuarda ülkemizin yanı sıra bölgeye ve hatta dünyaya çok önemli mesajlar vereceğine inanıyorum. Ülkemiz ekonomisinin hız kazanmasının önüne geçilemeyeceğinin işareti olan BAKAF’ın bölgemiz açısından bir milat anlamına geldiğinin de altını çizmek istiyorum” şeklinde konuştu.

BAKAF çalışmaları kapsamında organizasyona destek veren belediye, valilik ve üniversite iş birliklerinin hep hayal edilen bir girişim olduğuna da vurgu yapan Demir, çalışmalara her zaman gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Bölgede potansiyelin yüksek ancak farkındalığın eksik olduğunu vurgulayan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Batı Karadeniz illerinin oluşturacağı sinerjiye güvendiğini dile getirerek şöyle konuştu:

\"İstamonu Fuarcılık Şirketi yetkilileri ile yaptığımız toplantıda büyük heyecan duydum. Böylesi bir organizasyona bölgeye hakim bir şirketin öncülük etmesi beni ayrıca gururlandırdı. Bölgenin büyük ihtiyacı olan birlikte hareket edilerek ortak kazanımlar oluşturma çabasına önemli katkılar sunacağına inandığım fuarın başarılı geçmesi Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerimizin hanesine artı olarak kaydedilecektir.\"

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