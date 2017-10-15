AK Parti Milletvekili Miroğlu ve eşi kazada yaralandı

MARDİN, (DHA)- AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu ve eşi Canan Miroğlu\'nun bulunduğu araç önlerindeki koruma aracına çarptı. Kazada Miroğlu ve eşi hafif yaralandı. Mardin\'de özel bir hastaneye kaldırılan Miroğlu ve eşi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Nusaybin İlçesi\'nde çeşitli ziyaret ve açılışlarda bulunan Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve eşi Canan Miroğlu\'nun içinde bulunduğu araç, Mardin\'e dönerken Türkmen Deresi Mevkii\'nde belirlenemeyen nedenle önlerinde giden koruma aracına çarptı. Kaza sonucu Miroğlu ve eşi Canan Miroğlu hafif yaralanırken, bölgeye gönderilen amblans ile Mardin\'e özel bir hastanede tedavi altına alındı. Mardin Valisi Mustafa Yaman ve yetkililerin hastanede ziyaret ettiği Miroğlu ve eşi tedavilerinin ardından taburcu olurken, kaza sonucu araçlarda hasar meydana geldi.



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