-AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARINDAN 3 BİN TL ALACAK ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı, milletvekili aday adaylarından başvuruda 3 bin TL almayı, özürlü adaylardan da ücret almamayı planladıklarını bildirdi. Mustafa Ataş, AK Parti'nin Haziran ayında yapılması planlanan genel seçimlere hazırlık stratejisini anlattı. Halk oylamasından hemen sonra Seçim İşleri Başkanlığı ve Seçim Koordinasyon Merkezi olarak plan revizesi yaptıklarını belirten Ataş, 19 il belirlediklerini ve diğer illerin de bu illerde toplanmasıyla bölge toplantılarının yapıldığını söyledi. TBMM çalışmalarının aksatılmaması için bu çalışmaların hafta sonu yapıldığını kaydeden Ataş, seçimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek ve aynı zamanda genel merkez seçim işleri başkan yardımcıları olan bölge koordinatörleri, il ve ilçe seçim işleri başkanları, il ve ilçe SKM başkanları, kadın ve gençlik kollarının il ve ilçe seçim işleri başkanları, il eğitimcileri ve il hukukçularının katılımıyla toplantıların yapıldığını ifade etti. Mustafa Ataş, bu toplantıların 20 Şubat 2011 tarihinde sona ereceğini bildirdi. Bu toplantılarla birlikte, seçim döneminde 81 il ve 957 ilçede seçim koordinasyonunu sağlayacak yaklaşık 4000 teşkilat mensubunun eğitim almış olacağını belirten Ataş, 25-27 Şubat 2011 tarihlerinde de il düzeyindeki seçim işleri başkanları ile SKM başkanlarının 3 günlük bir kampa alınacağını söyledi. Bu kampta her şeyi enine boyuna konuşup son rötuşları yapacaklarını anlatan Ataş, öneri ve tekliflerin değerlendirileceğini de dile getirdi. -''1 MART 2001 TARİHİNDE TBMM'DE SEÇİM KARARI ALINACAK''- Mustafa Ataş, şunları kaydetti: ''1 Mart 2011 tarihinde TBMM'de seçim kararı alınacak. Seçim kararı alındıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimini açıklayacak. Geçmiş deneyimlere göre, 3 Mart gibi YSK seçim takvimini yayınlarsa muhtemelen adayların müracaat süreleri, partilerin aday belirleme çalışmaları, aday listelerinin YSK'ye son veriliş tarihleri belirlenmiş olur. 15 veya 20 Nisan tarihleri arasında aday listelerinin kesinleşmiş olacağını tahmin ediyoruz. Listeler kesinleştikten sonra da fiilen kampanya dönemi başlayacak. Kampanya dönemi ile ilgili planlarımız, programlarımız, çalışmalarımız sürüyor. Bir yandan da seçim takvimi açıklanır açıklanmaz, aday adaylarının müracaat yerleri, müracaat süreleri belirlenecek. Temayül yoklaması yapılacak. Türkiye genelinde teşkilat mensuplarımızın kanaatlerini alıyoruz. Aday adayları konusunda ne düşündükleri konusunda teşkilat mensuplarımızın görüşlerine başvuracağız. Bir anket çalışması gibi oluyor bu. Temayül yoklamaları yapılıp Genel Merkez'e geldikten sonra her seçimde olduğu gibi alt komisyonlar kurup değerlendirme çalışmaları, yüz yüze mülakat çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalardan sonra aday adayları ile ilgili elimizde toplanacak verileri ele alacağız. Gerekirse aday adayları ile ilgili kamuoyu yoklaması yapacağız. Bu sonuçlarla birlikte mülakat sonuçları elimizde olacak. Bu veriler adayları belirleyecek olar üst komisyonun eline geliyor. Üst komisyon da 10-12 günlük bir süreç içerisinde 81 ildeki 550 adayımızı netleştirmiş olacak. Belirlenen tarihte de aday listesini YSK'ya vermiş olacağız.'' -''BİR REKOR KIRILABİLİR''- 2007 yılında yapılan genel seçimlerde 3904 milletvekili aday adayının AK Parti'ye müracaat ettiğini hatırlatan Mustafa Ataş, aldığı izlenime göre şu anda 2007 seçiminden daha çok heyecan olduğunu dile getirdi. Ataş, ''Benim tahminim, 4500-5000 milletvekili aday adayı AK Parti'ye müracaat eder diye bekliyorum Türkiye genelinde. Bir rekor kırılabilir. Böyle büyük bir ilgi var, böyle bir heyecan var'' dedi. Milletvekili aday adaylarından başvuruları sırasında 3 bin Türk Lirası almayı, özürlü aday adaylarından da ücret almamayı planladıklarını bildiren Ataş, bu konudaki son kararı parti yönetiminin vereceğini ifade etti. -''YÜZDE 58 OY ALABİLİRİZ AK PARTİ OLARAK. ALAMIYORSAK EKSİKLİK BİZDEDİR''- Mustafa Ataş, seçim sonuçları ile ilgili sorulan bir soru üzerine şunları söyledi: ''Biz kesinlikle teşkilatlarımızla birlikte AK Parti'nin yine tek başına, güçlü bir şekilde iktidar olacağına inanıyoruz. Bunda en ufak bir şüphemiz yok. Şimdiye kadar aldığımız oylardan daha çok oy alacağımızı bekliyoruz. Benim hedefim yüzde 58. 'Çok uçtun' diyebilirsiniz. Ben uçmadım. Ben teşkilatlarımıza da hedefi yüzde 58 gösteriyorum. Niye yüzde 58 gösteriyorum? 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda yüzde 58'lik bir kesim Türkiye'nin demokratikleşme noktasında 'evet' oyu verdi. Şimdi biz bu yüzde 58'lik kesimin oyunu alabiliriz. Tabii bunun içerisinde AK Partili de vardır, MHP'li, Saadet Partili, BBP'li, CHP'li de vardır. Her kesimden insan böyle bir anlayışla oy verdi. Biz o zaman bu insanların hepsinin oyunu alabiliriz diye düşünüyorum. Yüzde 58 oy alabiliriz AK Parti olarak. Alamıyorsak eksiklik bizdedir. Şu anda kamuoyu yoklamaları AK Parti'nin oyunu yüzde 58'ler seviyesinde gösteriyor. Biz ufacık bir gayretle, seçmenlere birebir ulaşmak suretiyle yüzde 58'i yakalayabiliriz. Bunu ben hayal olarak söylemiyorum, yakalayabiliriz. 3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz genel seçimlerinden daha yüksek oy alacağımıza inancım var.'' -BAŞARININ SIRRI ERDOĞAN Teşkilat mensuplarının seçimde yüksek oranda oy alınacağına yürekten inandığını söyleyen Ataş, ''2002'den bu yana AK Parti genel ve yerel seçimlerden başarıyla çıktı. Bu başarının sırrı ne?'' sorusuna şu yanıtı verdi. ''AK Parti'nin başarısının birinci sebebi Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. İkinci sebep teşkilatlarımızın çok organize çalışması, üçüncüsü de yaptığımız icraatlardır. Biz 8,5 yıllık merkezi iktidarda, 7 yıllık yerel iktidarda halkımıza yanlış yapmadık. Milletimizin hoşuna gitmeyen ufak tefek belki eksiklikler yaşanmış olabilir. Ancak genel itibariyle baktığınız zaman ekonomide, sağlıkta, ulaşımda, adalette, emniyette, dış politikada, her konuda halkımıza karşı başımızı önümüze eğecek bir yanlış yapmadık. Halkımız bunu görüyor. Bir defa Sayın Başbakanımızın çok samimi olduğunu görüyor. Başbakanımızın bu kadar enerji tükettiğini görüyor, oradaki samimiyetine inanıyor. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında gösterdiği performansa karşılık halkımız da 'bu adam bu işi yapıyor arkadaş yahu' diyor. Bunu görüyor. Buna inanmayan kesim de var. Biz onların da oyunu kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok aktif çalışan ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir teşkilata sahibiz. Biz seçimlerde yaklaşık 2 milyon partiliyle çalışıyoruz. Yani 177 bin sandığın her birinde asgari dörder tane görevlimiz var.'' -''2007 SEÇİMLERİNDEN HEMEN SONRA 2011 SEÇİMLERİNİN HAZIRLIKLARINI YAPMAYA BAŞLADIK'' Türk Milletinin Başbakan Erdoğan'a karşı sevgisi ve teveccühü olduğunu ve Erdoğan'ın da bunu çok iyi değerlendirdiğini, gösterdiği performansla bu sevgiye karşılık verdiğini kaydeden Mustafa Ataş, Türk Milletinin, yine sağduyusunu kullanarak 2011 genel seçimlerinde AK Parti'yi şimdikinden daha güçlü bir şekilde iktidara getireceğine inandığını söyledi. Mustafa Ataş, şöyle devam etti: ''Seçimlere hazır tek parti AK Parti'dir. Çünkü biz seçimlerden seçime çalışan bir parti değiliz. Diğer siyasi partiler belki seçimler geçtikten sonra bir ara verirler. Seçimlere yakın tekrar başlarlar. Seçimlere yakın başlanan çalışmalarda çok verimli sonuçlara varmayabilirsiniz. Biz seçimin birini bitirince, bir gün sonra otururuz önümüzde seçimlerde neler yapacağımızı konuşuruz. Bunu laf olarak söylemiyorum, samimiyetle söylüyorum. 2003 yılından beri bu işin başındayım... 2007 seçimlerinden hemen sonra toplandık 2011 seçimlerinin hazırlıklarını yapmaya başladık. Nerede aksaklık var, nerede tıkanıklık var, nerede yanlışımız var? Bunları inceliyoruz. Teşkilatlardan aldığımız raporları okuyoruz. Bir sonraki seçimde bu aksaklıkları yaşamamak için tedbirler alıyoruz. Verimli olmayan arkadaşlarımızı hemen değiştirme cihetine gidiyoruz. Günlerce, şehir şehir dolaşıp teşkilata neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Türk halkı ile AK Parti arasında güven sarsacak bir şey olmadığı müddetçe AK Parti'yi kimse iktidardan uzaklaştıramaz.'' -SEÇMENE ULAŞMA TAKTİKLERİ- Bir soru üzerine, seçmene ulaşmanın püf noktalarını anlatan Mustafa Ataş, şöyle konuştu: ''Adam adama markaj çalışması bizim bir defa olmazsa olmazımızdır. Oturacaksınız, kişiyle yüz yüze konuşacaksınız, elele tutuşacaksınız, göz göze geleceksiniz, derdiniz neyse anlatacaksınız, onun derdi neyse dinleyeceksiniz. O kişinin talepleri doğrultusunda legal yollarla çözüm üretmeye çalışacaksınız. Biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, Türkiye genelindeki yaklaşık 50 milyon seçmene birebir ulaşmak. Seçmenlerin tamamının oylarına talibiz, ne kazanabilirsek... Ana kadememiz bir yandan, kadın kollarımız bir yandan, gençlik kollarımız bir yandan, tüm teşkilat olarak böyle bir çalışma yapıyoruz.'' -''ASIK SURAT, ÜTÜSÜZ PANTOLON, TARAK GÖRMEMİŞ SAÇ UYARISI- Seçimler için bir kitapçık hazırladıklarını belirten Ataş, bu kitapçıkta, sandık görevlilerinin, seçim kapsamında ev ve esnaf ziyareti yapacak olan teşkilat mensuplarının, milletvekili adaylarının nelere dikkat etmesi gerektiği gibi konuların anlatılacağını bildirdi. Mustafa Ataş, şunları kaydetti: ''AK Partili bir kişi en adaletli olmak zorundadır, AK Partili bir kişi en dürüst olmak zorundadır, AK Partili bir kişi en güvenilir insan olmak zorundadır, AK Partili kişi en güler yüzlü insan olmak zorundadır, AK Partili bir kişi en iyi giyinen insan olmak zorundadır, vesaire... Bunları anlatıyoruz teşkilatlara. Asık suratla, ütüsüz pantolonla, kirli ceketle, tarak görmemiş bir saçla, boyasız ayakkabıyla insanların karşısına çıkmayın diyoruz. Bütün bunları, bu detayları anlatıyoruz. Herkes size örnek insan diye bakacak. Kendinize bunu dedirttiriyorsanız alamayacağınız bir sonuç yoktur. Gittiğimiz yerlerde bunları konuşuyoruz. Örnek kimlik olacaksınız, hiç kimse sizden şikayetçi olmamalı diyoruz. Her seçim öncesinde olduğumuz gibi milletvekili adayları netleştikten sonra Sayın Başbakanımız başkanlığında bir toplantı yapılacak. Bu toplantılarda Sayın Başbakan hem adayların görüşlerini, tavsiyelerini,kanaatlerini alır, hem de kendisinin adaylara söylemek istediği hususları gündeme getirir. Adaylara tavsiyelerde bulunur. Belki gece 3, belki 4 saat uyku uyuyacağız ama 18 saatten aşağı çalışmayacağız. Herkes günde en az 18 saat çalışmaya kendisini hazırlayacak. 2 ay eşimizden, aşımızdan, işimizden, uykumuzdan, her şeyimizden fedakarlık yaparak seçim çalışmalarını yürüteceğiz. Yoksa evde yatarak seçim kazanılmıyor.''