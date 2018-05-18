AK Parti milletvekili aday adayı ismini bilinen haliyle değiştirdi

Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, (DHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili aday adayı Günyamin Bostancı (55), Çaycuma Kaymakamlığı\'na dilekçe vererek, adını herkes tarafından bilinen \'Bünyamin\' olarak değiştirdi.

Çaycuma ilçesinde yaşayan iş insanı Günyamin Bostancı, milletvekili aday adayı olduktan sonra telaffuz edilirken güçlük çekildiğini fark edince, adını değiştirmeye karar verdi. Çevresindekiler tarafından \'Bünyamin\' olarak bilinen Günyamin Bostancı, Çaycuma Kaymakamlığı\'na dilekçeyle başvurarak, ismini değiştirdi. Sosyal medya hesabından ismini değiştirdiğini duyuran Bostancı, \"Kimlikte \'G\' geçiyordu. O dönemdeki muhtar veya nüfus memurunun hatası. Telaffuzdan biraz sıkıntı oluyordu. Milletvekilliği mülakatı esnasında değiştirmem talep edildi. Ben de kaymakamlığa dilekçe verdim ve \'Bünyamin\' olarak değiştirdim\" dedi.



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