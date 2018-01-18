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Politika

AK Parti-MHP İttifak Komsiyonu ilk kez toplandı-2

AK PARTİ'Lİ ŞENTOP: "MİLLİ MUTABAKAT KOMİSYONU ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ ÇALIŞACAK BİR KOMİSYON OLACAK"  Milli Mutabakat Komisyonu'nun TBMM'de yapılan ilk görüşmesi bir buçuk saat sürdü

18 Ocak 2018 20:53

AK PARTİ\'Lİ ŞENTOP: \"MİLLİ MUTABAKAT KOMİSYONU ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ ÇALIŞACAK BİR KOMİSYON OLACAK\" 
Milli Mutabakat Komisyonu\'nun TBMM\'de yapılan ilk görüşmesi bir buçuk saat sürdü. AK Partili Komisyon üyesi Mustafa Şentop komisyonun bir sonraki toplantısının 23 Ocak Salı günü gerçekleştirileceğini kaydederek şöyle konuştu: \"Milli Mutabakat Komisyonumuzun ilk toplantısı gerçekleştirmiş olduk. Milli Mutabakat Komisyonu diye isimlendiriyoruz. Yaşadığımız süreci hepimiz biliyoruz birlikte yaşadık. 15 Temmuz Türkiye tarihi bakımından milat kabul edilebilecek tarihtir. Bundan itibaren Yenikapı Ruhu diye ifade ettiğimiz  anlayış içinde Türkiye\'de milletimiz bir araya gelmişti. Arkasından bunun devamı olarak MHP ile beraber AK Parti olarak hükümet sistemi değişikliğini gerçekleştirdik. 16 Nisan şuuru diye bunu ifade ediyoruz. Bu sürecin oluşturduğu bir netice olarak Milli Mutabakat Komisyonu önümüzdeki dönemlerde de birlikte neler yapabileceğimizi çalışacak bir komisyon olacak. Hükümet sistemi değişikliğini anayasal düzlemde gerçekleştirdik. Bunun zorunlu sonucu olarak kanun değişiklikleriyle ilgili bir takım çalışmalar yapılması gerekiyordu. Gerek partimiz gerek MHP\'de yürütülen bir takım çalışmalar vardı. Şimdi onları birlikte nasıl bir sonuca ulaştırabiliriz diye komisyonda onlar konuşulacak. Elbette sizin yazdığınız şekliyle seçim ittifakı meselesi seçim kanunları içinde bir değişiklik olarak bu çalışmanın bir alt başlığıdır. Ama çalışmalar sadece bunu kapsayan bir çalışma değil. Bu çalışma anayasa değişikliğinin, yeni hükümet sisteminin gerekli kılmış olduğu devletin yeniden yapılandırılması bu anlamda kanun değişikliklerini  kapsayan bir çalışmadır. Çalışmalarımızı birlikte sürdüreceğiz.\" 

MHP\'Lİ KALAYCI: \"SADECE SEÇİM İTTİFAKI DEĞİL UYUM YASALARINI DA GÖRÜŞECEK BİR KOMİSYON\" 
MHP\'li Komisyon üyesi Mustafa Kalaycı, komisyonun sadece seçim ittifakı değil uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon olduğunu söyledi. Kalaycı şöyle devam etti: \"Milli Mutabakat komisyonunu ilk toplantısını gerçekleştirdik.  Komisyonumuzun adı Milli Mutabakat komisyonu. Komisyonumuz sadece seçim ittifakı değil seçim ittifakını da kapsayan anayasa değişiklikleriyle  ilgili uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon.  Seçim ittifakı siyasi partiler kanunları ve seçim kanunlarında düzenleyeceğimiz bir husus. O konuda da zaten temel anlamda bir mutabakat var sayın liderlerimiz arasında bu husus görüşülmüştür. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin tercihidir, kararıdır. Milli mutabakat da milletimizin iradesi, kararıdır. Komisyon  olarak yapacağımız çalışmalar cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünü yaşayacağımız 2023 yılında Türkiye\'yi lider ülke yapacak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hukuki alt yapısını oluşturmak. Bugün toplantıda da önümüzdeki süreçte hızla hangi düzenlemeleri, konuları gündeme alacağımızı konuştuk. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek.\" 

Nursima KESKİN- Kamera: Muhammet BAYRAM/ ANKARA,(DHA)
 

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