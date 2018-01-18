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Politika

AK Parti-MHP İttifak Komsiyonu ilk kez toplandı

Nursima KESKİN-Muhammet BAYRAM / ANKARA,(DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin birlikte hareket etmesinin önünü açmasını  sağlayacak olan  'İttifak Komisyonu' Meclis'te toplandı

18 Ocak 2018 19:20

Nursima KESKİN-Muhammet BAYRAM / ANKARA,(DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI seçimlerinde AK Parti ve MHP\'nin birlikte hareket etmesinin önünü açmasını  sağlayacak olan  \'İttifak Komisyonu\' Meclis\'te toplandı. 

AK Parti ve MHP\'nin 3 Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte hareket etmesini sağlayacak yasal düzenlemenin  önünü açmak amacıyla kurulan \'ittifak komisyonu\' ilk toplantısını TBMM Genel Sekreterliği Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Komisyon toplantısına AK Parti\'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal ile Anayasa Komisyonu Başkanı  Mustafa Şentop; MHP\'den Afyon milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı ve İstanbul milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı. Çalışma usul ve esaslarının belirleneceği \'ittfak komisyonu\' toplantısı devam ediyor.

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