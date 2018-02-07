AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun evlat acısı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu\'nun Ankara’daki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören oğlu 25 yaşındaki Zerdeşt Miroğlu, hayatını kaybetti.

Cuma sabahı kalbi duran ve müdahale edilen Zerdeşt Miroğlu, 3.5 aydır Ankara Liv Hospital Hastanesi\'nde tedavi görüyordu. Orhan Miroğlu, cuma günü, yoğun bakımda tedavi gören oğlu için kan bağışı çağrısında bulunmuş, ardından kan ihtiyacı Kızılay tarafından karşılanmıştı.

Hastanedeki tüm çabalara rağmen bu sabah kurtarılamayarak hayatını kaybeden Zerdeşt Miroğlu, için baba Miroğlu, 3 Şubat\'ta oğluyla ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

\'Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı. O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz. Biliyorum ki, Zerdeşt\'i tanıyıp seven, hatta tanımadan seven herkes, Zerdeşt\'in bu derin uykudan uyanmasını bekliyor. Ey Zerdeşt\'in amcaları, halaları, ablaları, kardeşleri, dualarınızı eksik etmeyin lütfen, etmeyin ki Allah bu yavruya, 25 yıldır hayatta kalma mücadelesi veren bu cesur çocuğa yarattığı bu meleğe, şefaat etsin ve hayırlı bir müjde gibi yeniden aramıza yollasın…\'

Zerdeşt Miroğlu’nun cenazesi, Mardin\'in Midyat ilçesinde bugün ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



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