AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na Faruk Kılıç getirildi 

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- AK Parti Genel Merkezi tarafından geçen hafta içerisinde görevden alınan Nihat Eri\'den boşalan Mardin İl Başkanlığı görevine Faruk Kılıç getirildi.

Resmi başvuru müracaatı bulunan adaylar arasında AK Parti Genel Merkezi\'ne davet edilen, AK Parti 26\'ıncı dönem milletvekili adayı Süleyman Çelik, AK Parti Kızıltepe İlçe eski Başkanı Faruk Kılıç, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Mehmet Vejdi Kahraman ile AK Parti eski İl Başkanı Bahattin Uncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün akşam 8\'inci kattaki makamında görüştü. AK Parti Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile Bölge Koordinatörü Azmi Ekinci\'nin de eşlik ettiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan değerlendirmenin ardından, AK Parti Mardin İl Başkanlığı\'na Kızıltepe eski İlçe Başkanı Faruk Kılıç\'ı görevlendirdi.

AK Parti İl Başkanlığına atanan Faruk Kılıç, yeni dönem için görevlendirme yazısını teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir\'den aldı. Kılıç, yeni görevi süresince partiye yakışır bir çalışma içerisinde olacağını belirterek, \"Ülkemiz ve milletimiz açısından oldukça önemli bir seçim sürecinin arifesindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde partimizin bu seçimlerden hak ettiği başarılı sonuçları alması için hep birlikte çalışacağız. Mardinimiz\'e hayırlı uğurlu olsun\" dedi.



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