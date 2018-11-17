Ak Parti Manisa'da, belediye başkanlıklarına 77 aday

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için Ak Parti\'den Selçuk Özdağ, Recai Berber ve Savaş Çelebi başvuru yaparken, ilçe belediye başkan aday adaylıkları için toplam 74 kişi başvurdu.

Ak Parti Manisa\'da, belediye başkanlığı için aday adayı olmak isteyenler, dosyalarını teslim etti. Sürenin uzatılmasıyla son gün yapılan başvurulara göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için 3 isim resmi başvuruda bulundu. İlçelerden Demirci ve Gölmarmara ilçelerinden başvurunun yapılmadığı belirtilirken, diğer ilçelerden ise Ak Parti\'den belediye başkan aday adaylığı için toplam 74 başvuru yapıldı. Önceki dönem Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ\'ın, yine önceki dönem TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Manisa Milletvekili Recai Berber\'in ve Savaş Çelebi\'nin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için resmi başvuruda bulunduğu bildirildi.

Manisa ilçelerinde Ak Parti\'den belediye başkan adayı olmak için başvuruda bulunanların isimleri şöyle:

Ahmetli: Ömer Zengin, Murat Kaşıkçı, Hamza Özdoğan, Refik Kolay, Ali Ünlü.

Kırkağaç: Fatih Adar, Ramis Işık, Mehmet Candan, Emrah Yılmaz, Ahmet Buruş, Hasan Karaosmanoğlu, İsmail Ayaz, Özcan Ergin, Hüseyin Bayık.

Akhisar: Remzi Şekerci, Recep İşçi, Nefise Şükran Füzün, İsmail Ahmet Sözcüer, Hüseyin Koçoğlu, Ali Velesitin.

Alaşehir: Özen Kıyak, Mehmet Sencer Türkmen, Fedayi Kozan.

Gördes: Mehmet İnci, Ahmet Esen, Muhterem Güzel.

Köprübaşı: Sabri Çetinkaya.

Kula:Kemal Sapmaz.

Salihli: Yahya Acar, Mehmet Uygun, Latif Irmak, Alper Danış Çankaya, Sait Yıldız

Soma: Recep Kaya, Halil Çıtak, Süleyman Çetin, Aydın Uludağ, Caner Süer, Erol Saygılı, Emek Ekmel Sağlam, Ali Sezer.

Selendi: Mürsel Uçan, Mithat Altınbaş, Murat Daban, Muharrem Sezer, Hasan Bozdoğan, İhsan Kaya, Hasan Karadaş

Sarıgöl: Tuğran Şen, Derya Öztürk Aydın, Serhat Akkaya.

Saruhanlı: Haşim Yener Bilir, Cevdet Aydın, Dilşat Ulaş, Burhan Tezcan, İsmail Bakar, Alp Serdar Tuğsal.

Şehzadeler: Can Mercül.

Turgutlu: Serhat Orhan, Güzide İçen Kasap, Hatice Gözeten, Zeynel Yaşar, Ali Başeskici, Mustafa Yamansavcı, Mehmet Yenir, Mürşit Gedizli.

Yunusemre: Adnan Kaçire, Zülfikar Gürcan, Abdullah Tekin, Engin Yüksel, Fatih Albayrak, Gürkan Koyuncu, Abdullat Ata, Mustafa Özcan.

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