AK Parti Manisa'da 2 vekil liste dışı

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- AK Parti\'nin Manisa milletvekili aday listesinde mevcut milletvekilleri Selçuk Özdağ ve Recai Berber, liste dışı kaldı. Listede seçilebilecek sırada 2 kadın aday yer alırken, 20 yaşındaki öğrenci Samed Zenginoğlu da listede kendine yer buldu.

AK Parti\'nin Manisa\'daki milletvekili adayları açıklandı. 10 kişilik aday listesinde birinci sıradan mevcut Manisa Milletvekili Murat Baybatur aday gösterildi. Mevcut milletvekilleri Uğur Aydemir ikinci, İsmail Bilen ise üçüncü sıradan listeye girdi. Dördüncü sıradan iş kadını ve AK Parti Kadın Kolları\'nda aktif görevlerde bulunan Semra Kaplan Kıvırcık aday gösterildi. Beşinci sırada avukat Mehmet Ali Özkan, altıncı sırada yüksek mimar Güzide İçenkasap, yedinci sırada siyaset bilimci Ozan Erdem, sekizinci sırada eczacı Mehmet Sencer Türkmen yer aldı. Üniversite öğrencisi Samet Zenginoğlu dokuzuncu sırada aday gösterildi. Listenin son sırasında ise özel sektörde yöneticilik yapan Serkan Eren yer aldı.

AK Parti\'nin Manisa\'daki milletvekili aday listesinde seçilebilecek sıralarda kadınlara yer vermesi dikkat çekti. Daha önceki yıllarda da AK Parti\'den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyecek sıralarda yer alan Semra Kaplan Kıvırcık ve Güzide İçenkasap, bu sefer listenin ön sıralarında yer aldı. 3\'üncü dönemini dolduran Recai Berber liste dışı kaldı. Yerel seçimlerde Manisa\'dan Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen Selçuk Özdağ da aday gösterilmedi.



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