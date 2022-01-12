AKP'li belediye, 12 Eylül cuntasının yönetmeliğine dayanarak personel için kılık kıyafet genelgesi yayınladı; etek dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz

Türkiye'nin en kalabalık 5. ilçesi olan Bursa'nın Osmangazi ilçesinin belediye yönetimi, personeli için kılık kıyafet genelgesi yayınladı. AKP'li Mustafa Dündar'ın yönettiği ilçenin belediye personeli için yayınlanan genelgede, 12 Eylül cuntasının Bakanlar Kurulu'nun 16 Temmuz 1982'de aldığı karara atıf yapıldı.

Osmangazi Belediyesi, 7 Ocak'ta tüm personeline gönderdiği genelgeyle, 10 Ocak tarihinden itibaren, tüm personelin 12 Eylül 1980'deki darbeyi yapan Milli Güvenlik Konseyi'nin 16 Temmuz 1982 tarihli kararıyla çıkartılan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun bir şekilde giyinmesini istedi.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; 28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine dayanak olarak gösterilen yönetmelikteki tartışma yaratan maddede, 1 Ekim 2013'te o dönem başbakan olan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Demokratikleşme Paketi'yle değişiklik yapıldı. Değiştirilen maddeyle birlikte kamu kurumlarında çalışan başörtülü kadınlara, başörtüsünü çıkartma zorunluluğu kaldırıldı.

"Etek dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz"

Cunta yönetmeliğine dayanan genelgeyle başörtülü personel açısından dezavantajlı bir durum oluşmadı. Ancak, kadın personelin kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolon giymesi, etek boyunun dizden yukarı ve yırtmaçlı olması ile sandalet giymesi yasaklandı.

Erkek personele tıraş ve kravat zorunluluğu

Genelgede erkek personele ise ütülü elbise, gömleksiz ve kravatsız dolaşmama, boyalı ayakkabı, saç ve günlük sakal tıraşı zorunluluğu getirilirken, bıyık boyunun da dudak hizasını geçmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Sakallı başkan yardımcıları

Oysa genelgeyi yayınlayan Osmangazi Belediyesi'nin iki başkan yardımcısı sakallı. Belediyenin resmi sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, başkan yardımcıları Hüseyin Erdönmez ve Yunus Şahin'in sakallı fotoğrafları yer alıyor. Belediye personeli, Erdönmez ve Şahin'in halen sakallı olduğunu belirtiyor.

Başkan'dan yanıt yok

Independent Türkçe'nin telefonla ulaşmaya çalıştığı Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilk arama anından haberin yayınlandığı zamana kadar sürede yanıt vermedi.