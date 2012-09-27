'AK Parti kongresinin önemi ve anlamı'

Ali Bayramoğlu

(Yeni Şafak, 27 Eylül 2012)

Japonya ve Meksika'yı andıran bir demokratik düzen, yani hep aynı partinin iktidarı, iktidar dönüşümünün ise o parti içinde kadro ve yönetici değişikliğiyle yaşandığı bir siyasi yapı?

Türkiye bu istikamete doğru mu ilerliyor?

Bilinmez?

Ancak göstergeler bu istikamette?

AK Parti'nin arka arkaya üç dönem üstelik artan oylarla gelen başarısı? 2014'te ilk kez halk tarafından bir AK Parti'li cumhurbaşkanın Çankaya'ya gönderilmesinin adeta kesinliği? Siyasi dil sorunları ve otoriterleşme belirtilerine rağmen, AK Parti'nin reform istikrar ve kaliteli kamu hizmetini temsil etmesi? CHP ve MHP'nin tepkisel siyasetin ötesine geçmemesi, BDP'nin kendisine şiddet çukuruna itmesi?

Tüm bu faktörler Türkiye'nin bir süre 'fiili bir tek partili demokrasi düzeni' gerçeğiyle iç içe yaşayacağına işaret ediyor.

Böyle bakıldığında hafta sonu yapılacak AK Parti kongresi sadece bu siyasi parti açısından değil, Türk siyasal sisteminin yakın geleceği açısından önem taşıyor.

Türkiye önümüzdeki dönem siyasi partiler arasındaki rekabeti ya da bayrak değişimi ihtimalinden geçmiş, siyasi iktidar içindeki yönetici elit dönüşümüne kilitlenmiş bulunuyor. İktidar değişiminin ve yenilenmesinin bu elit dönüşümü etrafından yaşanacağı gerçeğini soluyor.

Çankaya'ya kim çıkacak? Erdoğan mı? Yoksa Gül yerinde mi kalacak? Erdoğan Çankaya'ya çıkarsa parti ve hükümet kime teslim edilecek? Gül'e mi yoksa Ak Parti'ye yeni katılan Kurtulmuş'a mı veya bir başkasına mı? sorularını oluşturuyor.

Bu sorular ülkede yapılan 'siyasi alıştırmalar'ın temelini oluşturuyor.

Bu çerçevede AK Parti kongresine ilişkin 'üç husus'un öne çıkacağını sanıyoruz.

Bunlardan birincisi 2014 Çankaya seçimleridir.

İlk kez halkın seçeği en azından bu nedenle daha güçlü bir meşruiyete sahip olacak cumhurbaşkanlığı seçimi, AK Parti'nin geleceği için hayati önemde görülüyor.

İki turlu bu seçimlerde AK Parti ilk turda göz dolduracak, en azından 2010 referandumunda topladığı yüzde 58'i geride bırakacak bir skor ve bu skordan kaynaklanacak bir meşruiyet tazelenmesi, fiili bir yarı başkanlık sistemi peşinde koşacaktır.

Kongrede ortaya çıkacak dil, yapı, listeler ve tercihler her şeyden önce bu hususu dikkate alacaktır.

'Kökleşme ve gelenekleşme' AK Parti kongresinin muhtemelen 'ikinci önemli mesele'si olacaktır.

Arka arkaya üç dönem milletvekilliği, dört dönem genel başkanlık sınırlaması dikate alınacak olursa, kökleşme, AK Parti için yeni siyasi aktörler üretme ve siyasi yelpazede işgal ettiği siyasi alanı daha etkili biçimde denetleme arayışı, sağ ve muhafazakar siyasi alanın tam kontrolü demektir.

Kökleşme Erdoğan'ın uzun süredir hasasiyetle izlediği bir politikadır. Dışarıdan aktör devşirmek, koalisyon ve ittifaklara gitmek yerine, kendi alanını genişletmek, sağı içine almak ve aktör üretmek benimsediği, her dönem milletvekili listeleriyle kanıtlanmış asli yöntemdir.

Tayyip Erdoğan'ın bir süredir HAS Parti'ye, SP'ye, DP'ye, BBP'ye yönelik politikaları bu duruma bir işarettir.

Kongreye ilişkin 'üçüncü önemli husus'a gelince?

Bu kongre, 2014'e doğru parti elit dönüşümü ve bu konudaki lider tercihlerini ortaya koyacaktır. Türkiye'yi ve AK Parti'yi önümüzdeki dönem yönetecek aktörleri ana hatlarıyla belirleyecektir.

Velhasıl pazar günü ülke açısıdan önemli bir gün olacak?