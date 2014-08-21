'Paralel yapı' Başbakan adayı Davutoğlu'nun ilk açıklamasına girdi

AKP’de olağanüstü kongreye tek aday olarak gitmesi ve seçilmesinin ardından Başbakan olarak Tayyip Erdoğan’dan görevi devralması planlanan Ahmet Davutoğlu adaylığının açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması yaptı.

Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanım değerli dava arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanım partimizin bütün birimlerinde yoğun istişarelerde

Bu vesileyle MYK üyesi kardeşlerime, MKYK üyesi arkadaşlarıma, il başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, bütün parti mensuplarımıza teşekkürü ve minneti bir borç biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, siyasi hareketler, sosyal hareketler zor ve kritik süreçlerde aldıkları kararlarla olgunlaşırlar. AK Parti hareketi, kökü tarihin derinliğine giden, köklü bir devlet geleneği içinde ortaya çıkmış ve bu köklü devlet geleneğini inşa etmek için yola çıkmış bir kadronun hareketidir. Sayın cumhurbaşkanımız bu hareketin lideridir. Bu kritik süreçten sonra daha güçlü yolumuza devam edeceğimiz konusunda kimsenin tereddütü olmamalıdır. Eğer bu adaylık süreci sonrasında genel kongrelerimizde bu adaylığımız kabul görülürsem, yine hiç kimsenin tereddüte olmasın ki, son 12 yılda yapılan büyük restarasyon hareketi devam edecektir.

Sayın cumhurbaşkanım, değerli dava arkadaşlarım, sizleri ve bütün vatandaşlarımızı saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Sayın cumhurbaşkanım, zatıalinizin öncülüğünde, yoğun istişareler neticesinde böylesi bir kutlu göreve aday gösterilmiş olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu vesileyle zatı alinize MYK üyesi kardeşlerime dostlarıma, il başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, istişarelere katılmış olan kadın ve gençlik kolları üyelerimize teşekkür ve minneti bir borç biliyorum.

Sayın cumhurbaşkanımız bu kadronun öncüsüdür, lideridir. Türk siyasi hayatına yeni bir istişare kültürünü kazandırmıştır. Bundan sonra daha da güçlü şekilde yolumuza devam edeceğimiz konusunda kimsenin tereddütü olmamalıdır. Eğer bu adaylık süreci sonrasında genel kongremizde de bu adaylığımız kabul görürse ve bu göreve onlar tarafından da layık görülürsem, yine kimsenin tereddüdü olmasın ki büyük restorasyon hareketi hiçbir ara ve kesintiye uğramadan devam edecektir.

İster paralel yapı adı altında, ister başka isim altında, kimler bu yürüyüşü durdurmak isterse, AK Parti kadroları onların karşısında duracaktır, durmaya da devam edecektir. Demokrasimiz bir inşa süreci yaşamıştır. Ekonomimiz yeni bir kalkınma hamlesiyle taçlandırılmıştır. Bütün bunların AK Parti hareketiyle birlikte yeni bir evreye geçmiştir.

Aramıza herhangi bir şekilde görüş ayrılığı veya fitne tohumu ekmek isteyenler buna fırsat bulamayacaklardır. Bu devlet ve demokrasi restorasyon hareketi içinde tabi ki ak partinin kurumsallaşması yönünde de istişare temelinde yep yeni bir dönem yaşanacaktır. Aslında diğer partileirn kongre öncesi hazırlıklarıyla AK Parti istişare süreci karşılaştırıldığında, bizde kongreler parçalanmaya değil bütünleşmeye vesiledir.

Yine devletler ve siyasi yapılar süreklilik ve yenilenme arasında denge kurdukları zaman devam edilebilir. AK Parti nesillerle de asırlarla da sınırlı değildir. Kıyamete kadar sürecek olan bir adalet ve hak mücadelesinin adıdır AK Parti.

Sürekliliğimiz devlet geleneğimizden milli kültürümüzden kaynaklanır. Bu ilkelerden hiçbir şekilde taviz verilemez. Bu ilke ve tutum bu duruş bu sağlam tarihi bakış değiştirilemez. Bu kutlu göreve bu istişareler neticesinde bendenizi aday göstererek hem büyük bir onuru yaşattınız hem de tarihi sorumluluğu omuzlarımıza verdiniz. Her zaman sizlerden güç alacağımdan eminim. Sizlerden de omuz omuza yürümeyi rica ediyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bunun için AK Parti’ye de zeval vermesin.

İster paralel yapı adı altında kimler bu kutlu yürüyüyü kesintiye uğratmak isterse AK Parti onların karşısında duracaktır. Son 12 yıl içinde devlet geleneğimiz bir ihya dönemi yaşamıştır.

Bu devlet içinde AK Parti'nin kurumsallaşması yönünde yepyeni bir dönem yaşanacaktır. Bizde kongreler parçalanmaya değil bütünleşmeye yeni bir hamle aşkı kazanmaya vesiledir. AK Parti bir neslin hareketi olarak başlamış, asırların geleneğinden gelen bir adalet ve hak mücadelesinin adıdır AK Parti. Sürekliliğimiz, devlet geleneğimizden milli kültürümüzden ve temel aldığımız ilkelerden oluşmuştur. Bu ilke ve tutum, bu duruş değiştirilemez. Faniler için yenilenme kaçınılmazdır, baki olan ise Rabbimiz ve davamızdır. Bugün bu kutlu göreve bendenizi aday göstererek hem büyük bir onuru yaşattınız hem de tarihi bir sorumulluğu verdiniz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devletimize ve milletimize zeval vermemezi için AK Parti'ye de zeval vermesin. Devletimizi bir fetret dönemini kapatarak tekrar inşa eden de AK Parti'dir."