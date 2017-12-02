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Politika

Ak Parti Keşan Kadın Kolu Başkanı Esra Aksal, görevinden istifa etti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de, Ak Parti Keşan Kadın Kolu Başkanı Esra Aksal, 3 yıldır devam ettiği görevinden, eşinin kız kardeşi Fatma Aksal'ın Ak Parti Edirne Kadın Kolu Başkanlığı görevine atanması ve aynı aileden iki kişinin başkanlık y

02 Aralık 2017 21:21

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'de, Ak Parti Keşan Kadın Kolu Başkanı Esra Aksal, 3 yıldır devam ettiği görevinden, eşinin kız kardeşi Fatma Aksal\'ın Ak Parti Edirne Kadın Kolu Başkanlığı görevine atanması ve aynı aileden iki kişinin başkanlık yapmasının parti tüzüğüne uygun olmaması nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.
Ak Parti Keşan Kadın Kolu Başkanı Esra Aksal, ilk günden bu yana hiçbir siyasi makam gözetmeden görevini layığıyla yerine getirmeye çalıştığını belirterek, \"Bizler Kadın Kolu olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamıyla burada çalışmalarımızı yaparken a, b, c partisi olarak hiçbir ayrımcılık yapmadık. Elimizden geleni yapmaya, gönüllere dokunmaya çalıştık. Hayatıma birçok şey katan, \'tecrübe\' dediğim birçok olaya şahit oldum. Amacımız dertlere deva, bir yüze tebessüm olmaktı. Eğer başardıysak ne mutlu bize. Keşan\'a ve köylerimize bir şeyler yapmak adına Kadın Kolları yönetimiyle her yerde olamaya çalıştık. Kimseyle uğraşmadan, şahıslara takılmadan genel merkez görüşleri doğrultusunda görevimizi yaptık. Benim temennim erken evlenmiş ya da evine bakmak zorunda olan okumamış kadınlara sahip çıkılarak, onlara iş sahası açılması\" dedi.
Esra Aksal, geçen 22 Kasım\'da Keşan\'a gelen Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Yasemin Batur başkanlığındaki heyet tarafından Kadın Kolu Başkanlığı için bir mülakat yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:
\"Ak Parti\'de görev almak isteyen kadınlarımızla görüşmeler yapıldı. Bayrağı teslim edeceğim Ak Parti vizyonuna uygun, partimizi burada daha ileri götürecek tüm aday arkadaşlara başarılar diliyorum. Bizler vatanına sevdalı, bayrağına âşık, Ulu Önder Atatürk\'e minnettar, Allah yolunda şükür eden bir ekip ruhuyla çok güzel insanlar tanıdık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Davası tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olan makama misafir, manaya esir olur. Görevimizi teslim ettikten sonra da çalışmaya devam edip bize verilen görevi layığıyla yapacağız. Bir menfaat gözetmeden, bir çıkar sağlamadan bu süreci tamamlamış bulunuyoruz.\"
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