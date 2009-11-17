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Politika

AK Parti, Kars İl Başkanı Aras'ı görevden aldı

17 Kasım 2009 22:33

AK Parti Kars İl Başkanı Remzi Aras, görevinden alındığını açıkladı.

Ankara'da bulanan Aras, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, 13 Haziran 2009 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapılan il başkanlığı kongresinde, demokratik bir şekilde, delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak il başkanı seçildiğini hatırlatarak, bugün il başkanlığı görevinden alındığını öğrendiğini bildirdi.

AK Parti Genel Merkezi'nin bu kararına saygı duyduğunu ifade eden Aras, ''Ben AK Partili olarak bundan sonra da partimize ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hizmet etmeye devam edeceğim. Yeni seçilecek il başkanına da başarılar diliyorum'' dedi.

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