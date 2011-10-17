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Politika

AK Parti kampının 3. gün çalışmaları başladı KIZILCAHAMAM (A.A)

17 Ekim 2011 13:25

-AK Parti kampının 3. gün çalışmaları başladı KIZILCAHAMAM (A.A) - 17.10.2011 - Adalet ve Kalkınma Partisi 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın üçüncü gün çalışmaları başladı. Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, parti kurucuları, MKYK üyeleri ile MYK üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının bugünkü oturumunda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın moderatörlük yapacağı ve ayrıca katılımcılardan gelecek soruları yanıtlayacağı öğrenildi.   AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Genel Başkan ve Başbakan Erdoğan'ın saat 14.30'da yapılması beklenen kapanış ve genel değerlendirme konuşması ile sona erecek. Öte yandan, AK Partili bakan ve milletvekillerinden bazıları güne spor yaparak başladı.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Adana Milletvekili Necati Çetinkaya ve eski bakanlardan Kürşat Tüzmen'in de aralarında bulunduğu bazı katılımcılar, sabah sporunun ardından Kızılcahamam ilçe merkezindeki pastaneden alışveriş yaptılar.

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