-AK PARTİ KADIN KOLLARI TANIŞMA YEMEĞİ ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın sorunlarına küresel ölçekte duyarlılığın oluşmasını desteklediklerini ve bunun için çalıştıklarını belirterek, ''İstanbul'un, Diyarbakır'ın, İzmir'in, Siirt'in, Artvin'in, Antalya'nın kadınlarının sorunlarını ne kadar önemsiyorsak, aynı şekilde Bağdat'ın, Kabil'in, Kahire'nin, Beyrut'un, Gazze'nin, Kudüs'ün kadınlarının sorunlarını da kendi sorunumuz olarak görüyoruz'' dedi. AK Parti 24. dönem kadın milletvekilleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen tanışma yemeğinde bir araya geldi. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 12 Haziran seçimlerinin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek başladı. Fatma Şahin ve Güldal Akşit'i görevlerinden dolayı tebrik eden Emine Erdoğan, seçim başarısında AK Parti kadın kolları teşkilatlarının büyük katkısı olduğunu, partili tüm kadınları gönülden tebrik ettiğini söyledi. TBMM'de bu dönem 78 kadın milletvekilinin görev yapacağını, kadınların Meclis'te temsil oranının yüzde 14'e yükseldiğini belirten Emine Erdoğan, kadın milletvekili sayısının her dönem arttığına işaret etti. Erdoğan, kadınların bütün sorunlarını kendi sorunları gibi göreceklerini, etnik kökeni, dili, inancı, sosyal statüsü, ekonomik durumu her ne olursa olsun her bireyin önce insan olduğu bilinciyle hareket edeceklerini ifade ederek, ''Kadın sorunlarına küresel ölçekte duyarlılığın oluşmasını destekliyoruz. İstanbul'un, Diyarbakır'ın, İzmir'in, Siirt'in, Artvin'in, Antalya'nın kadınlarının sorunlarını ne kadar önemsiyorsak, aynı şeklide Bağdat'ın, Kabil'in, Kahire'nin, Beyrut'un, Gazze'nin, Kudüs'ün kadınlarının sorunlarını da kendi sorunumuz olarak görüyoruz'' diye konuştu. Srebrenitsa katliamının üzerinden 16 yıl geçtiğini ve 16 yıl önce birkaç gecede yaklaşık 10 bin sivil insanın katledildiğini anımsatan Emine Erdoğan, katliamın gerçek mağdurlarının kadınlar olduğunu, anneler, eşler ve çocukların 16 yıl boyunca her gün acıyla yaşadıklarını, Türkiyeli, AK Partili tüm kadınların Bosnalı kadınların acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi. Emine Erdoğan, 61. Hükümetin, kadınlara yönelik çalışmaların kalitesini arttıracağını, çıtayı yükselteceğini dile getirerek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasının sorunların çözümüne verilen önemin göstergesi olduğunu kaydetti. Emine Erdoğan, ''Yeni bir Anayasa, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi, 2023 Hedefleri toplumun tüm kesimleriyle birlikte, inanıyorum ki en fazla kadınlara yeni bir dünya oluşturacaktır. Biz sadece kadın sorunlarıyla ilgileniyor değiliz, ülkemizde neler yaşanıyorsa biz de onun parçasıyız. Nerede çözüm varsa onunda bir parçası biziz. Bilgimizle, birikimimizle, olaylara katkı sağlamaya hazırız. Allah yolunuzu açık etsin, Allah utandırmasın'' dedi. -''GÖREVİN BANA VERİLMESİ GURUR VERİCİ''- Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit de 4 yıldır Kadın Kolları Başkanlığını yürüten Fatma Şahin'in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olmasının ardından Başbakan Erdoğan tarafından Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına getirildiğini belirterek, ''2002 seçimlerinden sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış biri olarak bu görevin bana bırakılması gurur verici'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın, kadın kollarına ve kadın teşkilatlarına büyük önem verdiğine işaret eden Akşit, görevini, sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını söyledi. -BAKAN ŞAHİN'İN SÖZLERİ- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de AK Parti'nin hedefinin aydınlık ve güçlü bir Türkiye inşa etmek olduğunu belirterek, vekil ya da Bakan olmanın önemli olmadığını, önemli olanın AK Parti teşkilatında çalışmak olduğunu kaydetti. ''AK Parti iyi bir okyanus hareketidir, bu okyanus içinde bir damla olarak, ülkenin bereketini, faziletini ve nimetlerini artırmaya çalıştık, çalışıyoruz'' diyen Şahin, AK Parti'nin ustalık döneminde milletin beklentilerinin yüksek olduğunu, beklentilere cevap verebilmek için topyekun, takım halinde, tüm teşkilatın birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından Akşit ve Bakan Şahin, Emine Erdoğan'a kadın kollarının çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, çiçek sundu. Tanışma yemeği, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın çalışmalarını anlatan slayt gösterisiyle devam etti.