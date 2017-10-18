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Politika

Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanı Üzücü: İstifa etmedim

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)- AK Parti Kadın Kolları Gaziantep İl Başkanı Filiz Üzücü, istifa etmediğini belirterek, 3 dönem yaptığı Kadın Kolları İl Başkanlığı'na gelecek dönem aday olmayacağını söyledi

18 Ekim 2017 16:45

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)- AK Parti Kadın Kolları Gaziantep İl Başkanı Filiz Üzücü, istifa etmediğini belirterek, 3 dönem yaptığı Kadın Kolları İl Başkanlığı\'na gelecek dönem aday olmayacağını söyledi.
Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanı Üzücü, hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlayarak görevinin başında olduğunu belirtti. Üzücü, 7 yıldır bünyesinde olduğu Ak Parti\'de 3 dönem Kadın Kolları İl Başkanlığı yaptığını kaydederek, \"Ben istifa etmedim, görevimin başındayım. 7 yıldır ben partimdeyim, 3 yıldır da Kadın Kolları Başkanlığı yapıyorum. Şu an görevimi sürdürüyorum ancak önümüzdeki dönem genç jenerasyona fırsat tanımak adına aday olmayacağım\" dedi.

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