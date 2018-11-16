AK Parti Kadın Kolları Başkanı'nın cipine çarpan motosikletli yaralandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- AK Parti İnegöl Kadın Kolları Başkanı Esra Leblebici yönetimindeki cipe, Bayram Agan\'ın (19) kullandığı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücü hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Ortaköy yolu üzerinde meydana gldi. AK Parti İnegöl Kadın Kolları Başkanı Esra Leblebici yönetimindeki 16 F 8251 plakalı cipe, iddiaya göre, sola manevra yaptığı sırada arkasından gelen Bayram Agan yönetimindeki 09 RG 792 plakalı motosiklet çarptı. Devrilen motosikletten düşen Agan yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan Esra Leblebici, ambulansın peşinden hastaneye giderek, yaralının durumu hakkında bilgi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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