-AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANI ŞAHİN: AHLAKİ DEĞERLERİMİZİ ZEDELEYEN DİZİLER ARTIYOR GAZİANTEP (A.A) - 21.09.2010 - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin, ''Reyting adına, çok fazla izleniyor diye bütün ahlaki değerlerimizi zafiyete uğratacak diziler hızlı şekilde artıyor'' dedi. Şahin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Ekrem Serin, Müdür yardımcıları Hatice Kutsal ve Hamdi Atayeter, Şehitkamil Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Murat Şahin ile Gaziantep'te ''Haydi Kızlar Okula Kampanyası''kapsamında eğitime başlayan öğrencilerin ailelerini ziyaret etti. Ahmet Yesevi İlköğretim Okulunda 7. sınıfa başlayan İpek Kaya'nın evine giden Şahin, 14 çocuklu evde anne Nuriye Kaya ile görüştü. Nuriye Kaya, 16 yıl önce Iğdır'dan geldiklerini, eşinin hamallık yaptığını ve maddi imkansızlıklardan dolayı çocuklarını okutmakta zorlandıklarını belirtti. Okula gitmenin mutluluğunu yaşayan İpek Kaya ise büyüyünce öğretmen olacağını söyledi. Fatma Şahin, daha sonra ikinci sınıftayken okulu bırakan ve kampanya ile Mete Uygun İlköğretim Okulunda 6. sınıfa başlayan Gamze Köçegün ile Gülcan Basüt'ün evlerini ziyaret etti. Annelerinden, kız çocuklarını okutmalarını isteyen ve hükümetin her türlü desteği verdiğini vurgulayan Şahin, öğrencilere de ''Elinde diploman olmazsa işin olmaz, yapmak istediklerini yapamazsın'' tavsiyesinde bulundu. SYDV Müdürü Murat Şahin de ailelerin ve öğrencilerin eksiklerini not aldı. -''MALİ PROBLEMİMİZ YOK''- Fatma Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, okumanın yaşam kalitesini yükselten, fırsat eşitliği veren ve ömür boyu devam eden bir süreç olduğunu ifade ederek, ''2002'de yola çıkarken 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik. Eğitim olmazsa olmazımız diye yola çıktık'' diye konuştu. Eğitim için gerekli bütçeyi ayırdıklarını, altyapı ve fiziksel şartları iyileştirmeye başladıklarını anlatan Şahin, Türkiye genelinde 140 bin derslik sayısına ulaştıklarını, kendi dönemlerinde Gaziantep genelinde ise Cumhuriyet tarihinde yapılanın yüzde 60'ını yaptıklarını kaydetti. Şahin, kalkınmanın özünün birey olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Bir toplumda erkeği eğitip, kadını ve kız çocuklarını eğitemezseniz o toplumu eğitemezsiniz. Tek kanatlı kuş uçamaz. Biz o yüzden Haydi Kızlar Okula Kampanyası, Baba Beni Okula Gönder Kampanyası, Tarladan Okula Kampanyası yaptık. Baktık ki yoksulluk eğitimin önünde bir engel olarak gözüküyor. Aileler de maddi sıkıntısı varsa erkek çocuğunu okula gönderiyor, kız çocuğunu göndermiyor. Burada Sayın Başbakanımızın talimatı ile şartlı nakil transferlerinde vakıflardan gelen desteklerle, kız çocuklarına erkek çocuklardan daha fazla para verdik ve parayı anneye verdik. Mali problemimiz yok. Sadece vatandaşın bilgiye ulaşmada problemi var. Herkes elini taşın altına koyacak. Topyekun seferberlik başlatıyoruz. Okumayan kızları okula kazandıracağız.'' -''TELEVİZYON DİZİLERİ''- Okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması gerektiğini ifade eden Şahin, ''Bunun için de her türlü imkanımız var. Şekerimiz var, unumuz var, yağımız var, helva yapmamak için hiçbir nedenimiz yok. Bu toplum 2023'te, Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın en büyük 10 ekonomi arasına girmek zorunda. Bunu yapabilmek için de bireyleri aydınlatmamız, eğitmemiz ve kalkındırmamız gerekiyor'' dedi. Bir gazetecinin, ''Eğitim için çalışıyorsunuz ancak televizyonlardaki diziler de insanları yozlaştırıyor. Türk aile yapısına uygun olmayan konular işlenmeye başlıyor. Görüşleriniz nedir?'' sözleri üzerine Şahin, Radyo Televizyon Üst Kurulunun denetleme sistemi olduğunu anımsattı. Şahin, şunları söyledi: ''Yasal olarak onların birtakım yaptırım güçlerinde sıkıntı vardı. Radyo Televizyon Üst Kurulunun yeni yasal düzenlemesi şu anda alt komisyonda. Fakat burada medya okuryazarlığı var. Eğer ailemizin içerisinde şiddeti destekleyen, aile yapısını, eğer ahlaki değerlerimizi sıkıntıya sokan diziler varsa anne babaların bunları çocuklarına izletmemeleri gerek. Reyting adına, çok fazla izleniyor diye bütün ahlaki değerlerimizi zafiyete uğratacak diziler hızlı şekilde artıyor. Bunun yolu da yine eğitimden, toplumsal bilinçten geçiyor. Kumanda ile kapatırsak, izlemiyorum dersek reyting aşağı düşecek. O diziler de kalmayacak.'' Konuyla ilgili tepkiler aldıklarını belirten Şahin, ''Çok ciddi sıkıntılar var. Aileler rahatsız ama Radyo Televizyon Üst Kurulunun yasal altyapısının güçlenmesini de yeni dönemde, bütçeden sonra hızlandıracağız'' dedi. Milli Eğitim Müdürü Ekrem Serin de Haydi Kızlar Okula Kampanyası ile Şehitkamil ilçesinde bin 700 civarında çocuğun okula kazandırıldığını bildirdi. Serin, ''Okumayan her bir kızımız hayatının belli dönemlerinde mutlaka mağduriyet yaşıyor. Bunu en aza indirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz'' dedi.