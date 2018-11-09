AK Parti İzmir'de '10 Kasım' klibi hazırladı

İZMİR, (DHA)- 29 EKİM Cumhuriyet Bayramı için özel bir film hazırlayarak milyonlarca kişiye ulaşan AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 80\'inci ölüm yıldönümü olan 10 Kasım için de klip hazırladı. Görüntü \'Atatürk hepimizin\' etiketi (hanstag) ile partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Filmin çekimleri İzmir’in Alsancak, Konak, Bayraklı, Kadifekale ve Asansör bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmde 15 Temmuz hain darbe girişimine de dikkat çekilirken, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi\'ndeki \'Dahili ve harici bedhahların olacaktır\' sözüne atıfta bulunuldu. Ayrıca simülasyon ile İzmir’deki yüksek katlı binalar Atatürk resmi ve Türk bayrağı ile kaplanırken, Atatürk’ün silüeti de denize yansıtıldı. Filmde, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’daki kabrine giderek dua ettiği ve mezara çiçek bıraktığı da görüldü.

\'ATATÜRK DE CUMHURİYET DE BİZİM\'

Atatürk’ü saygı ve minnetle andıklarını söyleyen İl Başkanı Şengül, 10 Kasım için akıllarda kalacak ve herkesi etkileyecek bir film hazırladıklarını söyledi. Filmi yayınlamadan önce teşkilat ile paylaştıklarını ve onların görüşlerini de aldıklarını vurgulayan Şengül, \"Atatürk ve Cumhuriyet, Türk milletinin ortak değeridir. Bu değerlerimizin sonuna kadar arkasında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Atatürk’ün işaret ettiği gibi muasır medeniyet seviyesine doğru hızla ilerleyerek, güçlü bir Türkiye hedefine hep birlikte ulaşacağız. Farklı siyasi görüşe, yaşam tarzına sahip olabiliriz. Başka partilere de oy verebiliriz ama hepimizin ortak kaygısı, Türkiye’nin geleceği olmalıdır. Bizim başka bir ülkemiz, başka bir vatanımız yok. Atatürk de Cumhuriyet de bizim. Atatürk ayrıştırıcı değil, hepimizi birleştiren ortak bir değerimizdir\" dedi.



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