Ak Parti İzmir Teşkilatı, MHP'nin kararından memnun

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhur İttifakı\'nın yerel seçimde de devam etmesinin teşkilat içinde memnuniyetle karşılandığını söyledi. Şengül, \"Güçlü bir belediye başkan adayı belirleyerek, Cumhur ittifakı olarak İzmir\'de başarılı olacağız\" dedi.

Uzun süredir CHP yönetiminde olan İzmir\'de birçok sorunun çözüm beklediğini söyleyen Ak Parti İl Başkanı Aydın Şengül, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimin önemine dikkat çekti. MHP\'nin İzmir\'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermeme kararının Ak Parti teşkilatında memnuniyet yarattığını belirten İl Başkanı Şengül, \"Öncelikle, alınan kararın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı\'nın yerel seçimde de devam etme iradesi zaten güçlüydü. Ama geçtiğimiz dönemde bazı yanlış anlaşılmalar nedeniyle akamete uğramıştı. Cumhur İttifakı iradesinin yeniden güçlü bir şekilde ortaya çıkması, hepimizde memnuniyet oluşturdu. Önümüzdeki süreç içerisinde MHP ile birlikte etkin bir çalışma yapıp, İzmir\'in 15 yıllık CHP yönetiminde biriken sorunlarının giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. Güçlü bir belediye başkan adayı belirleyerek, Cumhur ittifakı olarak İzmir\'de başarılı olacağız\" diye konuştu.

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