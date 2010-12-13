-AK PARTİ İZMİR İL YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ İZMİR (A.A) - 13.12.2010 - AK Parti İzmir İl Başkanı Ömür Kabak ile asil ve yedek il yönetim kurulu üyeleri istifa etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, İl Başkanlığındaki basın toplantısında, halk oylaması öncesi AK Parti İzmir İl Başkanı Kabak'ın ''kent genelinde 'evet' oylarının 'hayır' oylarından az olması durumunda istifa edeceğini'' söylediğini, halk oylamasından sonra da bu sözün gündemden düşmediğini belirtti. Genel Merkez olarak ''istifayı yeni heyecana, sinerjiye dönüştürme'' kararı aldıklarını bildiren Erdem, ''Bu kararı kolay vermedik. Şimdi yaptığımız değerlendirme sonucunu İl Başkanımızla paylaştık. İl Başkanı Ömür Kabak halk oylaması öncesinde istifadan bahsetmişti. Biz de yaptığımız değerlendirme sonucu istifa kararı almasının doğru olacağını kendisiyle paylaştık. İstifa kararının İzmir için doğru olacağını söyledik'' dedi. Erdem, yeni il başkanı tespit edeceklerini ve İzmir'de yeni yapılanmaya gideceklerini anlatarak şöyle devam etti: ''Böyle bir yapılanma ilk değil. Aynı çalışma Uşak'ta, Kırıkkale'de de var. Bursa'da, Trabzon'da, Tokat'ta, Kayseri'de yaptık. Bunlar siyasetin içinde olağan işlerdir. Bizim gerçekten çok kaliteli bir teşkilatımız var. En ufak bir kırgınlık yok. Bu da AK Partide görev almış arkadaşlarımızın kalitesi açısından çok önemli. Yeni yapılanmada inanıyorum partimiz karlı çıkacak, emeği olan arkadaşlarımızı önemseriz. Halk oylaması öncesi yaptığı konuşma da teşkilatı motive anlamındaydı. Burada yıpranmaya da vesile oldu. Biz de 'tamam, bunu bir değerlendirelim' dedik. Bundan farklı bir yaklaşımımız yok. Yine Ömür Bey bugün değilse bile yarın teşkilatımızın şu veya bu kademesinde görev yapacak.'' -YENİ İSİM ARAYIŞI- Ekrem Erdem, İzmir'de kabul görecek bir isim arayışında olduklarını, İzmir'i sevdiklerini ve önemsediklerini, İzmir'in AK Parti hizmetlerine yerelde de ihtiyacı olduğunu düşündüklerini belirtti. Yerel yönetimlerin önemine dikkat çeken Erdem, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul'u, susuz ve kasasında para bulunmayan bir kentten dünya kenti haline getirdiğini ifade etti. Ömür Kabak ve il yönetiminin istifasının bir soruşturma sonucunda istenmediğini de vurgulayan Ekrem Erdem, AK Parti İzmir İl Başkanının görüşmeler sonucu ortaya çıkacağını, sürecin de çok uzun olmayacağını bildirdi. Erdem, Kemalpaşa İlçe Yönetiminin de istifa ettiğini, burada da yeni bir yapılanmaya gideceklerini söyledi. İstifası istenen il yönetimi üyelerinin yeni yönetimde de yer alabileceğini ama Ömür Kabak'ın il başkanı olarak yeniden görev almasının şık olmayacağını belirten Erdem, yeni yönetim belirlenene kadar Demokrasi Hakem Heyeti'nin görev yapacağını ifade etti. -ÖMÜR KABAK'IN AÇIKLAMASI- Ekrem Erdem'den önce aynı salonda basın açıklaması yapan Ömür Kabak ise referandum öncesi İzmir'de 'evet' oylarının 'hayır' oylarından az çıkması durumunda istifa edeceğini açıkladığını, 12 Eylül gecesi de istifasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem'e sunduğunu anımsattı. Genel Merkez'in konuyla ilgili değerlendirme yapması ve karar vermesi sürecinde İl Başkanlığı görevini sürdürdüğünü anlatan Ömür Kabak, ''Değerlendirme sürecinde ayrıca bir gelişme oldu. Genel Merkez'e benimle ilgili bazı iddiaların gittiği söylendi. O konuyla ilgili de ayrı bir değerlendirme, araştırma yapıldı. Bütün bu değerlendirmeler cuma günü itibariyle sona ermiş durumda. Bana istifa beyanımın kabul edildiği ve aynı zamanda benden istifa beklendiği söylendi'' diye konuştu. İstifa istenmesinin nedenini tam olarak bilmediğini dile getiren Kabak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İstifa edeceğime ilişkin sözüm üzerine mi yoksa hakkımdaki iddialar üzerine mi istifam istendi bilmiyorum. İstifa ile AK Parti ile bağlantımız bitmiyor. Partime bağlılığım, partili olarak çalışmalarım aynı kararlılıkla devam edecektir. 18 ay boyunca İl Başkanlığı yaptım. Yaptıklarımdan en ufak bir pişmanlık duymuyorum. Bugün geriye baktığımda aynı sözleri söyleyeceğimden eminim, o nedenle bir pişmanlık duymuyorum. Hakkımdaki iddiaları da bilmiyorum, iddia konuları bana hiç sorulmadı. Partiyi temsil etme ve anlatma konusunda elimden gelen en iyi şeyi yapmaya gayret ettim.'' Ömür Kabak, istifası istendiği için en küçük bir kırgınlık duymadığını söyledi. Geleceğe ilişkin ne olacağını kendisinin de bilmediğini belirten Kabak, ''Mevlam neylerse güzel eyler'' dedi.