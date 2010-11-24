-AK PARTİ İSTİŞARE TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında milletvekilleriyle yapılan istişare toplantısı sona erdi. AK Parti Genel Merkezinde, TBMM'de çıkarılacak kanunlar, uyum yasaları, bütçe görüşmeleri ve yaklaşan seçimler nedeniyle milletvekilleri ile gerçekleştirilen toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Toplantıda milletvekillerine ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Konuşmalarından Seçmeler'' adlı bir kitap hediye edildiği öğrenildi.