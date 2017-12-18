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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal girişimi davası; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

  Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine ilişkin tümü tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi

18 Aralık 2017 18:18

 

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nın işgal girişimine ilişkin tümü tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, 15 sanığın, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısında bulunan duruşma salonlarının bulunduğu binada yapılan duruşmaya 15 tutuklu sanık, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esas hakkindeki mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında Yüzbaşı Gökhan Güney, Binbaşı Erol Hazıroğlu, Feyyaz Yörük, Faruk Şimşek, Muzaffer Dikencik, Ali Aydoğan, Hürere Can Çatal, Recep Ardıl, Berkay Demir, Hasan Hüseyin Altınsoy, Fahrettin Kemal, Cem Karaaslan, Şahin Kurt, Arif Emre Esen, İbrahim Tıraş\'ın, telefon kayıtlarına göre olay gecesi yoğun olarak internet kullandıklarını, darbeden haberdar olmadıkları yönündeki savunmalarının hayatın olağan akışına uymadığını, 4 araç ile parti binasını işgale gittiklerini kaydetti. Savcı, tüm sanıkların, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

İddianamede sanıklar için, \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engelleme\", \"Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engelleme\" suçlarından da cezalandırılmaları talep edildiğini hatırlatan savcı, bu suçların, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçu ile geçitli olduğunu belirterek, sanıkların bu iki suçtan ayrıca cezalandırılmamalarını istedi.

Duruşma, sanıkların ve sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları ile devam ediyor.

60 ERİN DOSYASI AYRILMIŞTI

Mahkeme, önceki celse bu dosya kapsamında tutuksuz yargılanan 60 erin dosyasını, tutuklu yargılanan 15 rütbeli askerin dosyasından ayırmıştı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların darbe gecesi İstanbul Valiliği\'ni giderek işgal girişiminde bulundukları belirtiliyor. 60\'ı er 75 kişi hakkında hazırlanan İddianamede, sanıklar için, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmaya teşebbüs\" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

 

 

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