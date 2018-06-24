AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA BEKLEYİŞ BAŞLADI 

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nda seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Buraya gelen bazı vatandaşlar İl Başkanlığı binasının önünde bayrak açarak \'Recep Tayyip Erdoğan\' şeklinde sloganlar attılar. Bina önüne kurulan ekrandan seçim sonuçları takip ediliyor.
Görüntü dökümü
- AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar
-İl Başkanlığı önünde bekleyenler ve bayrak açanların görüntüsü
-Slogan atılması
-Genel ve detaylar