Ak Parti İstanbul İl Başkanı Temurci "Köprü davası 15 Temmuzun sembol davalarından biri"

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde yaşanan olaylara ilişkin 135\'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davayı izlemek için Silivri\'ye geldi.Ak Parti İstanbul ilçe başkanları ile birlikte bir süre duruşmayı izleyen Temurci, duruşmaya verilen arada basın açıklaması yaptı.

\'KÖPRÜ DAVASI 15 TEMMUZ\'UN EN SEMBOL DAVALARINDAN BİR TANESİ\'

Köprü davasını izlemek için buraya geldiğini söyleyen Temurci, \"Köprü davamızın ilk duruşmasını bugün itibariyle içeride dinlemiş olduk. Gerçekten köprü davası 15 Temmuz denince en sembol davalardan bir tanesi. O gece o köprüyü geçilmez kılan şehitlerimizi tekraren burada rahmetle, minnetle anmak istiyorum\" dedi.

Temurci, \"15 Temmuz\'da İstanbul\'da belli noktalar vardı. Bu darbeyi yapan alçaklar, FETÖ\'nün teröristleri özellikle havalimanlarını, köprülerimizi, medya kuruluşlarımızı ve İstanbul\'daki çok önemli meydanları ele geçirip dünyaya Türkiye\'de darbe başarılı oldu biz kazandık demeye çalıştılar. Ama gördük ki 15-20 yaşındaki kardeşlerimiz, Abdullah Tayyiplerimiz, Erol Olçok abilerimiz, hanım kardeşlerimiz, adeta on binler köprüye yığılarak, oraya akarak bu darbecilerin önünde durmuşlar. Kanları pahasına, canları pahasına aslında yeni bir dönemi başlatmışlar. Birileri Türkiye\'yi ele geçirmenin resmi olarak köprüyü vermek istediler. Ama bu millet 15 Temmuz gecesi o köprüyü, meydanları, havalimanları bu milletin yeniden dirilişinin merkezleri haline getirdi. Dolayısı ile bu milletin bir ferdi olarak gurur duymak hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım buraya gelip milletin davasına sahip çıkmamızı gerekli kılıyor. Onun için İstanbul\'da ve Türkiye\'de hep şunu anlatmaya gayret ettik ve gayret ediyoruz; davana sahip çık diyoruz. Ey millet davana sahip çık. Çünkü bu dava öyle bir dava ki; orada o gece Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alivisiyle, Sunnisiyle kardeş olmanın, bir olmanın, beraber olmanın daha özeti biz birlikte Türkiyeyiz anlayışını en güzel sergilediğimiz günün adıdır 15 Temmuz\" dedi.

\'15 TEMMUZ\'DA BU MİLLETE DİZ ÇÖKTÜREMEYENLER SADECE TAŞERONLARI İLE DEĞİL KENDİLERİ DE KARŞIMIZA ÇIKIP BU MİLLETEN ÖCÜNÜ ALMAYA ÇALIŞIYORLAR\'

Temurci sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bu davaları burada takip etmemiz sadece bizim için, kendimiz için bir sorumluluk değildir. Şehit verdiğimiz 34 kardeşimiz var, sadece köprüde. En fazla sivil şehidin verildiği yer şehitler köprümüz. Dolayısıyla biz diyoruz ki, her kim olursa olsun bu davalara gelsin, burada bu davaları takip etsin. Şehitlerimize, milletimize vefa borcumuz var. Ama en önemli noktalardan bir tanesi, bugün yine burada gördük. Şu son 1 yıl içinde yaşananları hep birlikte değerlendirdiğimizde 15 Temmuz\'da bu millete diz çöktüremeyenler geçtiğimiz bir yıl içerisinde sadece taşeronları ile değil, artık kendileri de karşımıza çıkıp 15 Temmuz\'un öcünü bu milleten ve bu coğrafyadan almaya çalışıyorlar. 15 Temmuz bitmedi. Biz elbette bu davaları takip edeceğiz. Ama yeniden bu millete ve bu coğrafyaya 15 Temmuz\'u yaşatmak isteyenlere karşı bu milletin her zaman gönlünün ve gözünün açık olması lazım.\"

\"Biz çok güzel bir çalışmayı burada yürüttük. İstanbul\'dan, değişik ilçelerimizden her gün buraya özel organizasyonla İstanbulluyu taşıyoruz. Büyükşehir çok güzel bir yer yaptı şehit ailelerimizin, özellikle gazilerimizin rahat için. Burayı adeta milletin davasının bir merkezi haline dönüştürdük ve bu davaların sonun kadar takipçisi olacağız. Çünkü bu davaları itibarsızlaştırmak isteyenlere karşı bu milletin burada bu davaların sahibi olduğunu göstermek zorundayız. Ben inanıyorum ki adalet tecelli edecek. Biz adalet sistemimize güveniyoruz. Şunu da sevinçle ifade etmek isterim ki gerek avukatlarımız, gerek mahkeme başkanlarımız, gerek orada İstanbullu\'nun bulunması bu davaları yere düşürmeyecek ve bu alçaklar hakkettikleri cezayı inşallah en kısa sürede alacaklar ve biz de millet olarak bunun takipçisi olacağız.\"

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