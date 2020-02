AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan Engelliler Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü

İSTANBUL (DHA)-AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 17 Kasım\'da açtığı 5 Millet Bahçesinden biri olan Baruthane Millet Bahçesinde yapılan etkinliğe AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Tanıtım Medya Başkanı Sevim Sayım Madak, İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Sedat Ecin, İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Yunus Fırat Aydın, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Başkanları, İl Engelliler Komisyonu Başkan ve üyeleri ile çok sayıda engelli ve engelli yakını katıldı.

\"ENGELİN HİÇBİR ŞEYE ENGEL OLMADIĞINI GÖRDÜK\"

Etkinlik kapsamında bir konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, \"Sevgi her engeli kaldırır. Engeller sadece düşüncelerde, gönülden gönüle giden yolda birlikte engelleri kaldırıyoruz. Bugün farklı ve bir o kadar da anlamlı bir günde beraberiz. Aslında dün başlayıp bugün devam eden bir gün. Ben ilk önce buraya gelen bütün kardeşlerimize engelli ailelerimize ve engelli kardeşlerimize engelli ailelerinin yakınlarına ve diğer destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün engelli kardeşlerimizle bir arada olmanın farklı bir mutluluğunu yaşıyoruz. İl Başkanlığı olarak bir dizi etkinlik gerçekleştirdiğimiz Engelsiz Yaşam Fuarına dün ziyarete gittiğimde, engelli kardeşlerimizin yaptıklarını gördüğümde engelin hiçbir şeye engel olmadığını gördük. Engelli kardeşlerimizin yapmış oldukları resimleri, yapmış oldukları sanatsal eserleri ve onların birçok projelerini, emin olun ben dahil hiçbir kardeşimiz saatlerce çalışsak yapamayız. Demek ki önemli olan azim ve kararlılık. Bu başarılar durup dururken olan şeyler değil\" dedi.

\"ENGELLİ ARKADAŞLARIMIZLA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE OLMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ\"

Şenocak şöyle devam etti: İl Başkanlığı olarak, Gençlik Kollarımızın düzenlemiş olduğu bu projenin yanında olduk ve benzer projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak engelli kardeşlerimizle ilgili yıl içerisinde birçok etkinlikte bulunuyoruz. Çalışmalarımız sadece 3 Aralık Engelliler Günü vesilesi ile yapmış olduğumuz bir programla kısıtlı değil. Her birimizin engelli adayı olduğumuzu düşünerek bu çalışmaları ara vermeden yapmamız lazım. Engelli arkadaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmamız çok ama çok önemli. Yarın her birimizin ne olacağı meçhul. Biz engelli aileleri ile ve kardeşlerimizle muhabbet ederken önemli bir farkındalığı daha gördük. Geçmişi bir kez daha yad ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın desteği ile engelli kardeşlerimiz adeta yeni bir hayat çizgisi ile buluştu. Verilen desteklerle yaşam kalitelerinin nasıl arttığını biz söylemiyoruz. Engelli kardeşlerimiz ve aileleri söylüyor. Bu destekler yapılanlarla sınırlı kalmayacak. Her gün daha da üstüne koyarak bu kardeşlerimizin refah içinde daha rahat bir hayat sürebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

(FOTOĞRAF)