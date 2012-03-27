AKP il kongresini TT Arena'da yapmaya hazırlanıyor

AKP, İstanbul İl Kongresi’ni Galatasaray’ın 52 bin seyirci kapasiteli Türk Telekom Arena Stadı’nda yapmaya hazırlanıyor. Stadyumun çim alanı da dikkate alındığında 100 bine yakın kişinin katılımı hedeflenen bu kongre büyük bir gövde gösterisine dönüştürülecek.

Hürriyet'in haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Mayıs ayı içinde yapılması planlanan İstanbul İl Kongresi, AKP’nin son MYK toplantısında gündeme geldi. Parti yöneticileri, İstanbul’da kongrelere katılımın fazlalığından kalabalıkları sığdıracak salon bulmakta zorlanılmasından yakındı. Bunun üzerine kongrenin yapılabileceği yerler üzerinde duruldu. Seçenekler arasında Galatasaray’ın Türk Telekom Arena Stadı da gündeme geldi. Erdoğan’ın da sıcak baktığı bu seçenek üzerinde çalışılması talimatı verildi.

Bir AKP yöneticisi Hürriyet’e, “Evet, çok büyük katılımlarla gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremizin Türk Telekom Arena Stadyumu’nda yapılması da seçeneklerimiz arasında. Stadyumlarda daha önce de kongreler yaptık. Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta kongrelerimizi de stadyumlarda yapmıştık. Şimdi de İstanbul’da bunu gerçekleştireceğiz, çünkü kongremize gelen büyük kalabalıkları sığdıracak salon bulmakta gerçekten zorlanıyoruz” dedi.

2011’de açıldı

TT Arena’nın 2011’deki açılışında dönemin TOKİ Başkanı, şimdinin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın konuşması Galatasaraylıların tepkisini çekmişti. Bayraktar yuhalanınca stadı terk eden Erdoğan daha sonra, “Bu stadın A’dan Z’ye yapımında Galatasaray kulübünün bir Allah kuruşu yoktur. Tamamıyla bu tesis TOKİ tarafından yapılmıştır. Böyle bir yatırımın karşılığı bu olmamalıydı” demişti.



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Mayıs ayı içinde yapılması planlanan İstanbul İl Kongresi, AKP’nin son MYK toplantısında gündeme geldi. Parti yöneticileri, İstanbul’da kongrelere katılımın fazlalığından kalabalıkları sığdıracak salon bulmakta zorlanılmasından yakındı. Bunun üzerine kongrenin yapılabileceği yerler üzerinde duruldu. Seçenekler arasında Galatasaray’ın Türk Telekom Arena Stadı da gündeme geldi. Erdoğan’ın da sıcak baktığı bu seçenek üzerinde çalışılması talimatı verildi.



Bir AKP yöneticisi Hürriyet’e, “Evet, çok büyük katılımlarla gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremizin Türk Telekom Arena Stadyumu’nda yapılması da seçeneklerimiz arasında. Stadyumlarda daha önce de kongreler yaptık. Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta kongrelerimizi de stadyumlarda yapmıştık. Şimdi de İstanbul’da bunu gerçekleştireceğiz, çünkü kongremize gelen büyük kalabalıkları sığdıracak salon bulmakta gerçekten zorlanıyoruz” dedi.

2011’de açıldı

TT Arena’nın 2011’deki açılışında dönemin TOKİ Başkanı, şimdinin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın konuşması Galatasaraylıların tepkisini çekmişti. Bayraktar yuhalanınca stadı terk eden Erdoğan daha sonra, “Bu stadın A’dan Z’ye yapımında Galatasaray kulübünün bir Allah kuruşu yoktur. Tamamıyla bu tesis TOKİ tarafından yapılmıştır. Böyle bir yatırımın karşılığı bu olmamalıydı” demişti.