T24 LogoT24 Logo
Politika

Ak Parti İl Başkanlığı'na eski milletvekili Hasan Angı atandı

KONYA,(DHA)- KONYA'da Ak Parti İl Başkanı Musa Arat'ın istifa etmesinin ardından il başkanlığına Ak Parti eski milletvekili Hasan Angı atandı

24 Ekim 2017 04:44

KONYA,(DHA)- KONYA\'da Ak Parti İl Başkanı Musa Arat\'ın istifa etmesinin ardından il başkanlığına Ak Parti eski milletvekili Hasan Angı atandı.  
Ak Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, 2014 yılından itibaren sürdürdüğü il başkanlığı görevinden geçen 17 Ekim günü genel merkezin talebi üzerine istifa etti. Ak Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına eski milletvekili Hasan Angı atandı.  
1959 yılında Konya\'da doğan Hasan Angı, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü\'nden mezun oldu. 22.\'nci dönem Ak Parti Konya Milletvekilli olan Angı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KONYADHA KONYA PartiBaşkanı Musa AratAk PartiHasan AngıParti KonyaParti Genel MerkeziKonyaHasan Angıİstanbul TeknikMakine Fakültesi Uçak Mühendisliği BölümüAk Parti Konya MilletvekilliAngıevli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24