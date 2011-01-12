-AK PARTİ İKTİDARINDA 3683 HAKİM VE SAVCI ATANDI TBMM (A.A) - 12.01.2011 - AK Parti hükümetleri döneminde adli ve idari yargıya 3 bin 683 hakim ve savcı alındı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in soru önergesine yazılı yanıt verdi. Ergin, 1983 genel seçimlerinden bugüne kadar görev yapan Adalet Bakanları döneminde alınan hakim, Cumhuriyet savcısı ve idari personel sayısı hakkında bilgi verdi. Buna göre, AK Parti hükümetleri döneminde adli yargıya 3 bin 122, idari yargıya ise 561 olmak üzere toplam 3 bin 683 hakim ve savcı alındı. Cemil Çiçek'in Adalet Bakanlığı yaptığı 18 Kasım 2002 ile 8 Mayıs 2007 tarihleri arasında adli yargıya bin 584, idari yargıya 346; Mehmet Ali Şahin'in 29 Ağustos 2007-1 Mayıs 2009 tarihlerini kapsayan Adalet Bakanlığı döneminde adli yargıya 808, idari yargıya 2, Sadullah Ergin'in bakanlığa geldiği 1 Mayıs 2009'dan bu yana ise adli yargıya 730, idari yargıya 114 hakim ve savcının ataması yapıldı. Seçim kararı nedeniyle anayasa gereğince istifa sonucu boşalan Adalet Bakanlığına tarafsız olarak atanan Fahri Kasırga'nın 8 Mayıs ile 29 Ağustos 2007 tarihlerini kapsayan görev döneminde ise idari yargıya 99 hakim ve savcı alındı. Necat Eldem'in 13 Aralık 1983-17 Ekim 1986 tarihleri arasında yaptığı bakanlık döneminde adli yargıya 600, idari yargıya 64 hakim ve savcı alımı yapıldı. Oltan Sungurlu'nun Adalet Bakanlığı yaptığı 17 Ekim 1986-16 Eylül 1987 tarihleri arasında adli yargıya 228, idari yargıya 8, Halil Ertem'in 16 Eylül 1987-21 Aralık 1987 dönemini kapsayan bakanlığı sırasında adli yargı 48 hakim ve savcı alımı gerçekleşti. Sungurlu'nun 21 Aralık 1987-26 Haziran 1988 tarihlerini kapsayan ikinci bakanlığı sırasında adli yargıya 24 hakim ve savcı alındı. Diğer Adalet Bakanları dönemindeki hakim ve savcı alımları şöyle gerçekleşti: Mehmet Topbaş (26 Haziran 1988-31 Mart 1984): adli yargı 241. Oltan Sungurlu: (31 Mart 1989-23 Haziran 1991): adli yargı 225. Suat Bilge (29 Ağustos-20 Kasım 1991): adli yargı 59. Seyfi Oktay (20 Kasım 1991-27 Temmuz 1994): adli yargı bin 271, idari yargı 206. Mehmet Moğultay (27 Temmuz 1994-5 Kasım 1995) adli yargı 510. Firuz Çilingiroğlu (30 Kasım 1995-6 Mart 1996): adli yargı 132. Mehmet Ağar (6 Mart-28 Haziran 1996): adli yargı 56. Şevket Kazan (28 Haziran 1996-30 Haziran 1997): adli yargı 271. Oltan Sungurlu (30 Haziran 1997-4 Ağustos 1998): adli yargı 136, idari yargı 157. Hasan Denizkurdu (4 Ağustos 1998-11 Ocak 1999): adli yargı 154, idari yargı 2. Hikmet Sami Türk (28 Mayıs 1999-5 Ağustos 2002): adli yargı bin 705, idari yargı 4. Aysel Çelikel (5 Ağustos-18 Kasım 2002): adli yargı 200. -TAŞRA ATAMALARI- Taşraya yapılan atamalara bakıldığında; Eldem döneminde bin 701, Sungurlu'nun bakanlık yaptığı dönemlerde 8 bin 968, Topaç döneminde 3 bin 437, Oktay döneminde 2 bin 635, Kazan döneminde 31, Türk döneminde bin 451, Çiçek döneminde 4 bin 297, Şahin döneminde 2 bin 487, Ergin döneminde 5 bin 591 taşra ataması yapıldı. Eldem döneminde 144, Sungurlu'nun bakanlık dönemlerinde 480, Topaç döneminde 47, Oktay döneminde 328, Moğultay döneminde 9, Kazan döneminde 11, Türk döneminde 247, Çiçek döneminde 505, Şahin döneminde 110, Ergin döneminde 182 bakanlık atamalı ceza infaz kurumu personeli atandı. Adalet Bakanlığının merkez teşkilatına 12 Eylül 1980 ile 28 Ekim 2010 tarihleri arasında çeşitli unvanlarda bakanlık müşaviri, memur, bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı ve teknisyen yardımcısı olarak toplam bin 761 atama gerçekleşti. Bu atamaların bakanların dönemine göre dağılımı ise şöyle oldu: Cevdet Menteş (19), Rıfat Bayazıt (18), Kazım Akdoğan (32), Eldem (96), Sungurlu (617), Ertem (22), Topaç (25), Şakir Şeker (16), Bilge (37), Oktay (418), Moğultay (32), Kazan (29), Denizkurdu (35), Selçuk Öztek (2), Türk (95), Çiçek (155), Kasırga (18), Şahin (72), Ergin (23).