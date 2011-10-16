T24 LogoT24 Logo
Politika

AK Parti ikinci gün çalışmalarına başladı KIZILCAHAMAM (A.A)

16 Ekim 2011 14:23

-AK Parti ikinci gün çalışmalarına başladı KIZILCAHAMAM (A.A) - 16.10.2011 - Adalet ve Kalkınma Partisi 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci gün çalışmaları başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında milletvekilleri, parti kurucuları, MKYK üyeleri, MYK üyeleri ile Bakanlar Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının bugünkü oturumu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın sunumu ile başladı. Basına kapalı gerçekleşen oturumlarda bugün ayrıca terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik konuları hakkında İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile yeni anayasa çalışmaları hakkında ise Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in de birer sunum yapacakları belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24