-AK Parti ikinci gün çalışmalarına başladı KIZILCAHAMAM (A.A) - 16.10.2011 - Adalet ve Kalkınma Partisi 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci gün çalışmaları başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında milletvekilleri, parti kurucuları, MKYK üyeleri, MYK üyeleri ile Bakanlar Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının bugünkü oturumu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın sunumu ile başladı. Basına kapalı gerçekleşen oturumlarda bugün ayrıca terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik konuları hakkında İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile yeni anayasa çalışmaları hakkında ise Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in de birer sunum yapacakları belirtildi.