AK Parti heyetinin kaza anı, kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, AK Parti Kocaeli eski Milletvekili Mehmet Ali Okur\'un da aralarında bulunduğu 9 kişinin yaralandığı otomobil ile minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kaza anı, mobese kameraları tarafından kaydedildi. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü Ayşe K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaza, geçen 24 Kasım günü saat 17.30 sıralarında, Konya-Seydişehir yolu Krom Kavşağı\'nda meydana geldi. Ayşe K. yönetimindeki 42 FHP 62 plakalı otomobil, AK Parti\'lileri taşıyan Süleyman Ökmen\'in kullandığı 42 AK 020 plakalı minibüsle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs savrularak, devrildi. Kazada, sürücüler Ayşe K. ve Süleyman Ökmen ile minibüste bulunan AK Parti Kocaeli eski Milletvekili Mehmet Ali Okur, Necati Sametoğlu, Mustafa Gönüllü, Gülfem Arı, Vesile Esra Aldur, Ayşenaz Aldur ve Mehmet Ali Özbuğday yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan 9 kişinin yaralandığı kaza anı, mobese kameralarına yansıdı. Olay sonrası kazaya sebep olan otomobil sürücüsü Ayşe K., ifadesinde, kaza anını hatırlamadığını söyledi. Ayşe K., \"Aile sağlığı merkezinde çalışmaktayım. İş yerimden çıkıp, akrabama gitmek üzere yola çıktım. Olay anını, hiç hatırlamıyorum. Kazanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Ambulansla hastaneye getirilmişim\" dedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayşe K., mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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