-AK PARTİ HEYETİNDEN MHP'YE BAYRAM ZİYARETİ ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya ile AK Parti Ankara Milletvekili Aşkın Asan, AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Mürşide Balaban ve AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu. Heyet, MHP Genel Merkezinde MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan ve MYK üyesi Kadir Şekerci tarafından ağırlandı. Konuklara çikolata, kolonya ve çay ikram edilen ziyarette taraflar, ziyarette birbirlerinin bayramını kutladı. İyimaya, ziyarette, referandum sürecinde zorlu günler geçirildiğini belirterek, ''Sonuç hayırlı olur inşallah'' dedi. Bunun üzerine Büyükataman, ''Sayın Başbakan referandum sürecinde ''hayır'' kelimesini yasakladı. Sizin söylediğinizi duymasın'' sözüyle espri yaptı. İyimaya da ''Sözcükler de insanlar gibi özgündür. Özgün anlamlarda sapma olmaz ama farklı anlamlar yüklenirse o başka. Öyle bir yasak yok'' karşılığını verdi. -''ASRIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK YENİ BİR ANAYASA''- Büyükataman, İyimaya'ya, ''Doğrusunu söylemek gerekirse ağız tadıyla bir Ramazan geçirtmediniz, toplum gerildi. Bunda siyaset aktörlerinin kullandığı dil de son derece önemliydi. Türkiye'nin süratle normalleşmesi lazım. Referandum 12 Eylül'de neticelenecek. Takdir milletin'' diye konuştu. Siyasetin itibar kaybettiğini ifade eden Büyükataman, siyasetin saygınlığının artırılması için dokunulmazlıklarla ilgili yeni bir düzenleme yapılması ve siyasi ahlak yasasının çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Yargıyı tartışmalardan uzak tutacak bir reform yapılması gerektiğini vurgulayan Büyükataman, ''21. asrın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir anayasanın da uzlaşmayla hazırlanması lazım'' dedi. -''TOPLUM, SİYASET KURUMUNUN 30 YIL ÖTESİNDE''- AK Partili İyimaya da referandum sürecinde ''tepede hararetin yüksek olduğunu'' kaydederek, ''Ama, yukarıdaki hararet aşağı yansımış değil. Toplum daha hoşgörülü, daha demokratik. Toplum, siyaset kurumunun 30 yıl ötesinde'' dedi. Türkiye'de referandum yoluna bugüne kadar çok az başvurulduğuna dikkati çeken İyimaya, referandum süreçlerinin eğitici ve öğretici olduğunu, sisteme büyük katkıda bulunduğunu dile getirdi. Referandumda hakemin millet olduğunu vurgulayan İyimaya, ''Referandumla, milletin kabul etmesi halinde, sistem değişiyor'' diye konuştu. AK Parti heyetinden önce MHP'yi, DSP Adana Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Vural, Parti Meclisi Üyesi Ayten Şahin ve Gençlik Kolları Yürütme Kurulu Üyesi Berk Bozoğlu ziyaret etti. Ziyarette, taraflar birbirlerinin bayramını kutladı. Konuklara ikramda bulunuldu.