AK Parti heyeti, MHP ve CHP heyetini ağırladı

ANKARA,(DHA) - ANKARA\'da Kurban Bayramı nedeniyle CHP ve MHP heyeti, AK Parti Genel merkezini ziyaret ederek bayramlaştı.

AK Parti Genel Merkezini ilk olarak CHP heyeti ziyaret etti. AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Ülperen Bozdağ’dan oluşan heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı. Her iki heyette birbirlerinin bayramlarını tebrik ederek iyi dileklerde bulundu.

Ziyarette Sarıeroğlu, \"Geçmişten bu yana büyük sınavları başarı ile atlatmış bir ülkeyiz. Zorlu 2 hafta geçirdik. Bütün zorlukların üstesinden gelebileceğimizi bütün dünyaya göstermiş olduk\" dedi.

\'CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BAŞARILI BİR SÜRECE İMZA ATTIK\'

AK Parti Genel Merkezini CHP\'den sonra MHP heyeti ziyaret etti. Kurban Bayramı nedeniyle MHP heyeti de AK Parti Genel Merkezine gelerek bayramlaştı. AK Partili heyet, bayram ziyaret için gelen MHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Depboylu ile Fatih Çetinkaya ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette her iki heyet de birbirlerinin bayramlarını tebrik etti. Sarıeroğlu, \"Cumhur İttifakı olarak başarılı bir sürece imza attık\" dedi.

Her iki ziyarette Sarıeroğlu, konuklara cezerye ve şalgam ikram etti.

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