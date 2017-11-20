AK Parti Hatay İl Başkanı istifa etti

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Partisinin Hatay İl Başkanlığı binasında yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları ve partililerinin katıldığı basın açıklaması yapan Ahmet Atıç, İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi. Atıç, \"Benim üzerimden partimi yıpratmaya çalışıyorlardı. Bu yıpratmanın önüne geçemediğim için genel merkezimle yaptığım görüşmeler sonrası görevi bırakma kararı aldım. Benden sonra gelecek arkadaşıma her türlü desteği vermeye hazırım\" dedi.

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